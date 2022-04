Note di Pace a Bizzuno, venerdì 15 aprile un appuntamento sotto il segno dell’arte

Note di Pace è l’iniziativa organizzata dalla Consulta di Bizzuno con la collaborazione della Scuola Malerbi, dei volontari e delle volontarie del Salotto di Bizzuno e dell’artista Laura Bubani, nell’ambito dei progetti “il parco dei libri”. L’iniziativa segue la raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina delle scorse settimane.

L’appuntamento è per venerdì 15 aprile alle 16 e prevede un concerto della Scuola Malerbi e l’inaugurazione di un’opera d’arte dal titolo “Io amo la pace”. Si tratta di un’opera a forma di uovo creata utilizzando materiali di riciclo e sassi realizzati dai bimbi delle scuole lo scorso Natale e realizzata dalle volontarie assieme all’artista Laura Bubani “Biba”. Non mancherà il divertimento per i più piccoli con una tradizionale caccia alle uova nel grande parco dei Tigli.

“Sono fiera che la biblioteca nata a Bizzuno l’anno scorso grazie all’energia dei volontari e al supporto della Trisi stia sviluppando nuove relazioni, progetti e eventi anche in ambito musicale e artistico”, ha sottolineato la presidente della Consulta di Bizzuno Simonetta Zalambani.

L’appuntamento ha il patrocinio del Comune di Lugo.