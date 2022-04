Klassens Tid… l’ora di empatia! Appuntamenti in biblioteca a Russi, per bambini e bambine dai 6 agli 8 anni

Da un’indagine sociale si sono individuati molteplici indicatori di malessere soprattutto fra gli adolescenti. I dati italiani indicano che i minorenni si stanno avviando all’età adulta con grosse carenze relative all’autocontrollo, alla capacità di gestire la propria collera e all’empatia. Altre ricerche condotte a livello mondiale hanno mostrato la tendenza, nell’attuale generazione di bambini, di un maggior numero di problemi emozionali rispetto a quella precedente. L’empatia non è una capacità innata ed è per questo che deve essere insegnata, allenata e mantenuta nel tempo. Sviluppando e insinuando questa capacità già nelle giovani menti dei bambini e dei ragazzi, si avranno adulti con l’abilità di creare relazioni interpersonali costruttive, che sappiano percepire e capire le emozioni.

È da questi presupposti, quindi, che nasce il progetto “Klassens Tid… l’ora di empatia”, giunto quest’anno alla seconda edizione. Quattro appuntamenti vedranno coinvolti i bambini e bambine dai 6 agli 8 anni che durante gli incontri impareranno a diventare consapevoli delle proprie emozioni e a saper dare loro un nome, ampliando il proprio vocabolario emotivo, in modo tale da poter comunicare ad altri i propri sentimenti. Durante il percorso impareranno inoltre a discriminare la diversa intensità con cui ciascuna emozione può manifestarsi in diverse circostanze.

Il lavoro di gruppo sarà strutturato in forma esperienziale per fare in modo che i bambini acquisiscano maggior dimestichezza con la dimensione emotiva, consentendo il passaggio dall’espressione mimica dei vissuti emotivi alla verbalizzazione degli stessi, coinvolgendo anche l’aspetto artistico, in un approccio multidisciplinare.

Ogni appuntamento avrà luogo presso la Biblioteca Comunale, in via Godo Vecchia 10 a Russi, e sarà incentrato su una specifica tematica:

sabato 30 aprile 2022 dalle 16 alle 18

I COLORI DELLE EMOZIONI

Laboratorio di alfabetizzazione emotiva

sabato 14 maggio 2022 dalle 16 alle 18

INTERVISTA AI SENTIMENTI

Laboratorio di gestione delle emozioni e dei conflitti

sabato 28 maggio 2022 dalle 16 alle 18

LA RONDINE DELL’ANIMA

Laboratorio di danzamovimentoterapia e mindfulness

martedì 7 giugno dalle 20 alle 22

Q&A

Incontro di restituzione con i genitori e consegna del materiale prodotto

Posti limitati. Iscrizione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

Biblioteca Comunale

via Godo Vecchia 10

0544 587640

biblioteca@comune.russi.ra.it