Russi. Visita a Cà di Malanca per il 77° anniversario della Liberazione

In occasione del 77° anniversario della Liberazione, il Consiglio di zona di San Pancrazio del Comune di Russi organizza per lunedì 25 aprile un’escursione nei luoghi che furono teatro di aspri combattimenti lungo il percorso conosciuto come “Sentiero dei partigiani” con sosta e visita a Ca’ di Malanca (Brisighella), Centro di Documentazione dalla Resistenza.

La partenza è prevista per le ore 9 da largo Don Bezzi a San Pancrazio, con possibilità di trasporto in pullman al costo di 5 euro a persona.

Per chi non volesse pranzare al sacco è disponibile anche un servizio catering al costo di 18 euro.

Per info e prenotazioni:

Aldo – 340 9738655 – Maria Grazia – 338 5883403 – Mirella – 335 5861775