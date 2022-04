Molte le celebrazioni per il 77° anniversario della Liberazione a Bagnacavallo e nelle frazioni

Sono numerose le celebrazioni che Comune di Bagnacavallo, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona organizzano in occasione del 77° anniversario della Liberazione.

Lunedì 25 aprile, a Bagnacavallo, alle 10 verrà celebrata una messa presso la Collegiata di San Michele; si formerà poi un corteo per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti. Alle 10.45 in piazza della Libertà ci sarà il saluto della sindaca Eleonora Proni.

Parteciperanno le alunne e gli alunni delle classi quinte dell’Istituto comprensivo Berti con letture, riflessioni e l’allestimento del portico comunale con sagome di cavalli, simbolo di libertà, saggezza e rinascita, create nel corso di un laboratorio artistico.

Verrà inoltre deposta una corona alla Stele armena.

A Villanova, alle 9 ci sarà una messa per i caduti di tutte le guerre e alle 9.45 in Piazza Tre Martiri letture delle alunne e degli alunni delle scuole primaria e secondaria di Villanova, cui seguiranno deposizioni di corone alle lapidi e ai cippi dei Caduti per la Libertà e un corteo diretto al Cimitero di Guerra Canadese.

A Boncellino, dopo la messa delle 9.30 presso la chiesa parrocchiale si formerà un corteo per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti.

A Villa Prati sono in programma alle 10 il ritrovo presso l’ex scuola elementare e la formazione di un corteo per la deposizione delle corone alla lapide al monumento ai Caduti in piazza Don Domenico Succi.

Il programma di Masiera prevede alle 9.30, presso il Parco del Senio, la benedizione e la deposizione delle corone al monumento ai Caduti e ai cippi. Alle 12 poi, nell’ambito della manifestazione “Nel Senio della Memoria”, in via Sottofiume presso il cippo che ricorda le 28 vittime della strage della notte del 23 dicembre 1944 a Borgo Pignatta, verrà proposto lo spettacolo “Questa notte” di Roberto Magnani, un ponte sul fiume del tempo con ricordi intimi e familiari di Roberto e le parole di Simone Weil. Alle 12.30 ci si potrà fermare per il pranzo (a cura dell’associazione L’Olmo di Masiera e di Anpi Bagnacavallo) nel Parco di Masiera, dove dalle 13 ci saranno la musica di Luca Taddia e Fabio Cremonini e bancarelle solidali.

A Glorie nel Parco 2 Giugno sono previste alle 10.30 la benedizione e la deposizione di una corona al monumento ai Caduti.

A Rossetta, alle 10.30 in Piazza Don Babini sono in programma la formazione del corteo e la deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti e alle 11 la celebrazione della messa presso la chiesa parrocchiale. Alle 17, nell’ambito della manifestazione “Nel Senio della Memoria”, nel giardino del vecchio asilo si terrà il grande concerto delle canzoni sul Senio, concerto che racchiude tutta la musica che parla del fiume Senio: dieci brani inediti con gli artisti che li hanno creati, per la prima volta insieme dal vivo.

A Traversara, alle 11.15 verrà celebrata presso la chiesa parrocchiale una messa, cui farà seguito un corteo per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti. Saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Le iniziative proseguiranno poi venerdì 29 aprile alle 21, presso la Sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, con “Bruno Neri: calciatore e partigiano. Il mediano che sfidò il Duce”, podcast live a cura di Matteo Cavezzali, Alfonso Cuccurullo e Gianni Gozzoli.

Infine, sabato 30 aprile alle 17 e alle 20.30, sempre presso la Sala di Palazzo Vecchio, è in programma la proiezione del documentario “Gesti di umanità in tempo di guerra”, girato con le classi quinte dell’Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo nell’anno scolastico 2018-19, come ricordo e scoperta in un dialogo generazionale che diviene memoria, a cura di Wartime Friends e Biroke Studio.

Ancora in tema di iniziative per la Liberazione, dal 22 al 24 aprile il Parco del Senio di Masiera ospiterà “Anpi in festa”, con confronti sui temi legati a R-Esistenza e Pace, musica e stand gastronomico.

