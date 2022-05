A Russi e nelle frazioni torna l’entusiasmo contagioso delle Feste dei Vicini

Riprendiamo a vivere e condividere la nostra Città! Per mantenere le relazioni di vicinato, rafforzare i legami di prossimità e lottare contro l’individualismo, gli assessorati al Volontariato e alla Partecipazione offrono ai cittadini di Russi, Godo, San Pancrazio, Chiesuola e Pezzolo la possibilità di condividere nuovamente questo spirito di apertura organizzando momenti conviviali di strada e riscoprendo il gusto dello stare insieme come veicolo di integrazione. Ci si può ritrovare in tanti o in pochi, nelle strade, nei quartieri, nei cortili condominiali e nei parchi preparando cene, merende o aperitivi.

Le feste, che prenderanno il via ad inizio giugno, sono affidate esclusivamente al volontariato di vicinato, che preparerà la serata condividendo cibi casalinghi, vettovaglie, tavoli e sedie: l’importante è trovarsi, conoscersi, far giocare insieme i bambini e creare momenti di festa che favoriscano l’aggregazione che tanto ci è mancata in questi ultimi anni.

Sul sito del Comune, al seguente link: http://bitly.ws/rNiH, sono disponibili i moduli per aderire all’iniziativa.

Per informazioni: Ufficio URP e Servizi Demografici – Te. 0544 587600