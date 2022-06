La liberazione di Lugo attraverso filmati, foto e documenti storici. Martedì 7 giugno, alla biblioteca Trisi

La statua di Francesco Baracca racchiusa in una struttura di legno per proteggerla dai bombardamenti. Una foto che presenta molte analogie con immagini che abbiamo visto in queste settimane di guerra in Ucraina. La foto è una di quelle che appare in “Lugo ’45 – l’offensiva finale. Un racconto degli eventi”, il documentario prodotto dall’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna e sarà presentato martedì 7 giugno alle 21 nella sala Codazzi della biblioteca Trisi. I testi e le ricerche sono a cura di Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto, e la realizzazione è di Biroke Studio.

Nel corso della fase finale della seconda guerra mondiale la liberazione di Lugo nell’aprile 1945 arrivò, come per gli altri comuni allineati lungo il fiume Senio, dopo lunghi mesi di drammatiche violenze perpetrate dagli occupanti nazifascisti e dopo un’intensa offensiva alleata. Questo documentario ripercorre i momenti salienti di questa importante vicenda attraverso filmati, fotografie e documenti storici.

La realizzazione del documentario è stata resa possibile dal contributo del Comune di Lugo, di Coop Alleanza 3.0, della sezione ravennate dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra e dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di guerra, e dell’Anpi di Ravenna, Lugo e Fusignano.

Durante la serata sarà possibile acquistare il dvd.