A Passogatto torna il mercatino del riuso “E’ marché rumagnol d’na vôlta”

Domenica 26 giugno a Passogatto scatta la diciottesima edizione di “E’ marché rumagnol d’na vôlta”, il mercatino del riuso, del contadino e del biologico con spettacoli di intrattenimento e balli sul prato, all’ombra dei tigli. Un’intera giornata, organizzata dal gruppo del circolo Arci per la valorizzazione di Passogatto che, dalle 8 a sera, propone un’iniziativa di socialità in collaborazione con tante realtà del territorio.

Diverse anche le iniziative collaterali che animeranno la giornata: alle 9 è previsto l’arrivo della pedalata “Amici del Tondo”, alle 9.30 la benedizione in dialetto romagnolo mentre alle 16 il gruppo di musiche e balli popolari “Fragole e Tempesta” animerà i balli sul prato. Durante lo svolgimento della manifestazione, dalle 9 alle 18, sarà in vigore un’ordinanza provinciale per la chiusura temporanea della circolazione stradale lungo il tratto della SP 77 Palazzina tra l’incrocio con la via Passogatto al km 1,650 e l’incrocio con la via Passogatto al km 1,950 con deviazioni della viabilità lungo la SP 39 Nuova Fiumazzo Rotaccio Margotta, la SP 17 San Bernardino e la SP 13 Bastia per reimmettersi lungo la strada Palazzina.