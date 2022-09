19° Trofeo Oremplast. Vince Andrea Guerrieri

E’ Andrea Guerrieri il vincitore del 19° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile con montepremi di 4000 euro che si è concluso nella serata di domenica sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda dopo due settimane intense e avvincenti.

Ha dunque rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorito il 2.1 del Ct Reggio Emilia, n.915 del ranking ATP: dopo aver concesso due game nei quarti ad Alessio De Bernardis, 2.5 portacolori del club organizzatore, il 23enne mancino di Correggio in semifinale – disputata domenica mattina – si è imposto in rimonta (4-6 6-0 6-2) su Gabriele Bosio (2.3, Tennis Comunali Vicenza), quinta testa di serie, per poi nel match clou sul punteggio di 7-5 3-2 in suo favore avere via libera per il ritiro per infortunio (contrattura alla coscia destra) di Michele Vianello (2.2, Ct Zavaglia), numero tre del seeding. Il ravennate classe 2001, vincitore del Trofeo Oremplast nel 2019 e finalista l’anno seguente, nella parte bassa del tabellone si era qualificato per la finale eliminando per 6-4 6-3 il 2.1 siciliano Giuseppe La Vela (Tc Terranova), seconda forza del torneo.

In questa giornata conclusiva del torneo Open, proprio sui campi dove ha mosso i primi passi con la racchetta in mano Sara Errani, i dirigenti del club romagnolo hanno organizzato anche un momento dedicato ai giovanissimi allievi della scuola tennis (apprezzato dal numeroso pubblico presente), invitati sul campo mentre i protagonisti della sfida per il titolo firmavano loro autografi e si rendevano disponibili per foto e selfie.

Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato il sindaco Daniele Bassi, ad affiancare Giancarlo Pagani, direttore commerciale di Oremplast (a seguire la finale anche il padre Oreste, fondatore dell’azienda massese che ha sposato in toto il progetto sportivo del club della sua città), Fulvio Campomori, presidente del Ct Massa Lombarda, e Antonio Falzoni, presidente della Pro Loco.

“Siamo davvero soddisfatti per il positivo andamento del torneo – le parole del presidente Campomori tracciando un primo bilancio della manifestazione – Questo appuntamento, giunto al ventinovesimo anno di vita, si è ormai ritagliato un suo preciso spazio nel calendario e ancora una volta la presenza di giocatori che alternano attività nel circuito professionistico internazionale a quella Open nazionale ha dato prestigio a questa edizione e garantito un livello tecnico notevole. Dai quarti in avanti abbiamo assistito a partite di spessore, come hanno potuto apprezzare i tanti appassionati che hanno frequentato il circolo, peccato solo per il problema fisico che ha impedito a Michele Vianello di completare la finale. Ovviamente questo costituisce per noi motivo d’orgoglio, da condividere con la famiglia Pagani, con cui da tempo portiamo avanti in stretta sinergia un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama della Penisola. E in quest’ottica studieremo insieme qualcosa di speciale in vista del 2023, l’edizione del trentennale”.

“Prima però c’è da pensare all’imminente campionato di serie A2 maschile, al via in ottobre – prosegue Campomori – e nell’immediato a un evento al quale teniamo in modo particolare: sabato 10 e domenica 11 settembre ospiteremo infatti la seconda edizione dell’iniziativa a carattere nazionale dal titolo ‘Uguali diversamente – Lo sport nella sua forma migliore, oltre la disabilità’’ che vedrà protagonisti atleti di tennis in carrozzina, sia adulti che junior, impegnati in un torneo del circuito wheelchair, ma anche giovani alle prese con altre disabilità. Sarà un fine settimana di sport nel segno dell’inclusione, ricco di valori positivi e impreziosito da alcuni interventi formativi, a confermare quello che è l’impegno verso uno sport per tutti che è sempre stato una delle nostre direttrici. Colgo l’occasione per invitare tutti, autorità e semplici appassionati, a vivere insieme a noi questo bel momento”.

RISULTATI

Finale: Andrea Guerrieri (2.1, n.1) b. Michele Vianello (2.2, n.3) 7-5 3-2 ritiro.

Semifinali: Andrea Guerrieri (2.1, n.1) b. Gabriele Bosio (2.3, n.5) 4-6 6-0 6-2, Michele Vianello (2.2, n.3) b. Giuseppe La Vela (2.1, n.2) 6-4 6-3.