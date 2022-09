La “piadinara” Laura torna a casa: “La famiglia ha bisogno di me, ma un giorno potrei tornare a Russi”

Dalla Franciacorta in provincia di Brescia è giunta a Russi per amore nel 2013 e dopo vari lavori fra cui stagione al mare e attività di ufficio, Laura Palamini ha iniziato a lavorare nel chiosco di piadine di via Aldo Moro a Russi, prima come dipendente, per diventarne poi titolare nel 2018. Tutto è filato liscio fino a fine settembre, quando Laura è costretta a cedere l’attività per rientrare in Franciacorta dalla sua famiglia.

Laura, cosa ti ha portata a cedere l’attività e rientrare nella tua terra natia?

È da un anno che sto cercando di vendere l’attività per rientrare a casa nel bresciano. Purtroppo ci sono problemi familiari che necessitano del mio rientro, ora sono riuscita ad alienare l’attività e tra pochi giorni rientrerò a casa, ovviamente dopo la riapertura del chiosco prevista per il 1° ottobre con la nuova gestione.

Se non ci fossero stati questi problemi avresti continuato con questa attività?

Assolutamente sì. Da quando sono giunta al chiosco ho imparato tutti i segreti su come creare un ottima piadina e anche i crescioni, che per una bresciana non è cosa semplice, ma soprattutto mi sono innamorata di questa attività e cederla è veramente un grandissimo dispiacere, ma la vita a volte ci mette di fronte a delle scelte importanti e di cuore.

La Fira di Russi ha segnato sia l’inizio che la fine del tuo lavoro al chiosco-

Sì. Casualmente ho iniziato a lavorarci con la tradizionale “Fira di sett dulur” nel 2016 e ho terminato dopo la Fira di quest’anno.

Da quando hai comunicato il cambio gestione hai ricevuto davvero tanti messaggi da parte di clienti dispiaciuti. A Russi lasci un vuoto.

Devo ringraziare con tutto il cuore i tanti clienti che con il passare del tempo si sono affidati ai miei prodotti, alcuni saltuariamente altri quasi quotidianamente. Con molti di loro si è instaurata una bella amicizia, e i messaggi che sto ricevendo mi gratifica sia dal lato professionale che da quello umano, che non è sempre così scontato.

Possiamo dire che in Romagna ti sei inserita bene?

Certamente. Qui si vive benissimo e riuscire ad inserirmi anche nel lavoro mi fa sentire una donna più cresciuta e completa.

Pensi di tornare in futuro?

Non so cosa mi riserva il futuro, la volontà di tornare c’è sicuramente, poi si vedrà.

Durante il tuo percorso hai avuto un idea piuttosto brillante, di esportare la piadina in Lombardia, tua terra di origine, ma anche in altre zone d’Italia. Ha funzionato?

Ha funzionato molto bene. In Lombardia ci sono industrie che producono piadine, ma non con le ricette che abbiamo in Romagna. È stata un’idea vincente, partita inizialmente dal suggerimento di amici e parenti, ma poi si è sparsa in diverse zone, tanto che ho dovuto chiudere il chiosco un ulteriore giorno alla settimana solo per dedicarmi a questa produzione!

Potrebbe essere un’attività lavorativa da intraprendere al tuo rientro in Franciacorta?

La priorità ora è di mettermi a disposizione della mia famiglia. Una volta sistemata dovrò anche iniziare a pensare ad un lavoro, e questa potrebbe essere una buona idea.

Foto e testo di Gianni Zampaglione