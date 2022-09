A Lugo ritorna la Mostra del Fungo nel primo weekend di ottobre

A Lugo sabato 1 e domenica 2 ottobre ritorna la Mostra del Fungo – con la sua 40^edizione – come tradizionale appuntamento autunnale organizzato dal Gruppo Micologico Lughese.

L’INAUGURAZIONE

La Mostra del Fungo inaugura sabato 1 ottobre alle ore 9.00 (aperta fino alle ore 12.30 , pomeriggio 15.30-20.30) e sarà visitabile pure domenica 2 ottobre (dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.30). I visitatori avranno la possibilità di conoscere i funghi e le Erbe nei suoi aromi e sapori, del territorio di pianura, collina e Appennino Tosco Romagnolo e alpi, imparando a distinguere, quelli commestibili dalle specie pericolose.

IL LUOGO

Anche quest’anno l’allestimento si terrà nella Sala Mostra del Castello Estense (Ex Pescheria La Rocca) in Largo Tricolore, 1 a Lugo.

L’ESPOSIZIONE

L’obiettivo dell’esposizione è quello di diffondere la cultura micologica e botanica, grazie anche agli esperti dell’associazione GML, che saranno a disposizione del pubblico per illustrare gli esemplari esposti.

La mostra sarà organizzata in modo tale da costituire un percorso didattico /scientifico all’insegna della natura, dell’ecologia e della scienza, e cercherà inoltre di far luce sull’importanza dei funghi, per l’ecosistema e la salute dei boschi.

La mostra vedrà valorizzata anche la sezione Botanica, predisponendo un ampio spazio al regno dell’orto, ma soprattutto per informare e conoscere le erbe spontanee commestibile e quelle velenose. Si potrà scoprire anche quali sono gli alberi che producono i Funghi.

GLI ORGANIZZATORI

La Mostra del fungo, che gode del patrocinio del Comune di Lugo, è organizzata con il sostegno di BCC, Confcommercio e Ascom Servizi Lugo.