“Rifiuto Ravenna Informa”. Lista per Ravenna promuove raccolta copie del giornale da riconsegnare al sindaco

È da qualche giorno arrivato nelle case il nuovo numero – il secondo – del periodico dell’Amministrazione Comunale di Ravenna che come ormai molti sanno si chiama “Ravenna Informa” che le opposizioni contestano duramente, facendo inserire nella pagina del periodico loro dedicata questo testo: “Tutti i gruppi di opposizione sono totalmente contrari allo sperpero di denaro dei ravennati per la redazione e la pubblicazione di questa testata. Questo giornale arriva nella tua casa fino a giugno 2021, su misura per l’elezione del nuovo Sindaco. Propaganda elettorale coi tuoi soldi.”

Non solo. Ora è nata l’idea – data in pasto a Facebook – di boicottare la pubblicazione e di rispedirla al mittente, cioè al Sindaco di Ravenna. Lo spiega Stefano Donati capogruppo di Lista per Ravenna nel Consiglio del Centro Urbano. “Da subito sono arrivate molte richieste di adesione da parte di tanti cittadini che, negli anni in cui occorre combattere per far inserire nel bilancio comunale anche lavori di importi modesti, oppure per chiedere sostegno a bisogni sociali sempre più diffusi, manifestano totale contrarietà per varie centinaia di migliaia di euro spesi per un giornale mensile di cui francamente nessuno sentiva il bisogno, se non il Sindaco” scrive Donati in una nota.

“Molti scrivono per chiederci dove possono consegnare le copie della pubblicazione raccolte, al fine di far sentire in questo modo la propria voce e rigettare lo sperpero di denaro pubblico che poteva e doveva essere investito diversamente. Con questa iniziativa, è nostra intenzione raccogliere quante più copie possibile per riportarle direttamente al mittente. – conclude Donati – Chiunque, aderendo all’iniziativa “Rifiuto Ravenna Informa”, voglia ricevere informazioni sulle modalità di restituzione del periodico e i punti privati di raccolta individuati, può contattarci scrivendo al nostro gruppo consiliare grulistara@comune.ra.it, oppure consegnando le copie direttamente presso il nostro ufficio del gruppo consiliare di Lista per Ravenna, al IV piano del palazzo di Piazza del Popolo, nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13; martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 17, come pure a qualsiasi esponente di Lista per Ravenna conosciuto, attivo sul territorio.”