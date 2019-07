Lugo. Per la Buona Politica vota contro l’elezione del Presidente del Consiglio comunale, ecco perchè

Sui criteri per la elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Lugo, il gruppo consigliare Per la Buona Politica aveva chiesto alla maggioranza e ai gruppi di minoranza di rendersi disponibili a rivisitare lo Statuto del Comune di Lugo, datato 13 febbraio 2003. “Non essendo pervenuta alcuna risposta affermativa, il gruppo consigliare Per la Buona Politica (unitamente a Lega e Movimento 5 Stelle) ha votato contro l’elezione del Presidente – si legge in una nota – motivando, durante l’intervento, le ragioni del voto sostenendo che partecipazione e responsabilità devono rappresentare il punto cardine da cui partire per introdurre un miglioramento dei rapporti politici e per offrire a tutti i gruppi consiliari l’opportunità di trovare compiuta rappresentanza istituzionale in ogni organo della amministrazione comunale.”

Attualmente l’art.13 del vigente Statuto Comunale prevede che la sostituzione del Presidente di Consiglio sia svolta dal consigliere anziano che per questa consiliatura coincide con l’attuale capogruppo PD. Per la Buona Politica ha proposto di avviare le procedure per la modifica dell’art. 13 dello Statuto ove alla voce Elezione del Presidente si preveda: “Il Consiglio Comunale procede alla elezione di un vice Presidente con votazione palese e a maggioranza assoluta. Ove il presidente eletto appartenga alla maggioranza, il vice presidente dovrà essere eletto tra gli appartenenti a una delle minoranze consiliari o viceversa.”

Questa modalità – aggiunge Per la Buona Politica – proposta è operativa in vari comuni della nostra Regione e di altre realtà territoriali: “L’adozione di tale prassi a Lugo potrà meglio garantire la corretta e trasparente dialettica democratica fra i vari gruppi consigliari, la funzione di imparzialità dell’ufficio di presidenza che troverà esaltata la neutralità del proprio operato, allo scopo che nessuna prevaricazione abbia luogo.”