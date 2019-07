Comune di Ravenna. Approvata una mozione sulla dichiarazione di emergenza climatica

Nella seduta di ieri 16 luglio (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato, con 23 voti favorevoli (Pd, Sinistra per Ravenna, Pri, Lista per Ravenna, Articolo 1 – Mdp, Gruppo misto, CambieRà), 2 contrari (Forza Italia e La Pigna), 3 astenuti (Lega Nord), la mozione “Dichiarazione di emergenza climatica” presentata dal sindaco Michele de Pascale (documento in allegato). Il consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) aveva presentato un documento e alcuni emendamenti sullo stesso tema, che ha ritirato ritenendo che alcune modifiche apportate dal sindaco alla sua mozione recepissero le sue osservazioni.

MOZIONE SU EMERGENZA CLIMATICA

Sono intervenuti nel dibattito: Mariella Mantovani (Articolo 1 – Mdp), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Alberto Ancarani (Forza Italia), Marco Maiolini (Gruppo misto), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Samantha Gardin (Lega Nord), Chiara Francesconi (Pri), Emanuele Panizza (Gruppo misto), Rosanna Biondi (Lega Nord), Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord), Veronica Verlicchi (La Pigna), Patrizia Strocchi (Pd), Marco Turchetti (Pd).

I gruppi di maggioranza, il Gruppo misto, Lista per Ravenna e CambieRà hanno votato a favore della mozione, dichiarandosi soddisfatti della proposta del sindaco, formulata anche recependo, tra gli altri, spunti proposti dal movimento Fridays for Future (di cui una delegazione era presente in aula). Il gruppo La Pigna ha detto di condividere i principi della mozione, ma di non ritenere che essa possa comportare reali cambiamenti, ha quindi votato contro. Il gruppo Lega Nord ha espresso considerazioni analoghe, astenendosi. Il gruppo Forza Italia ha espresso contrarietà completa ai principi della mozione.

Collegato alla mozione, è stato discusso l’ordine del giorno “Per la redazione partecipata di un piano pluriennale di azioni per l’ambiente e il territorio” presentato da Mariella Mantovani (Articolo 1 – Mdp), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Patrizia Strocchi (Pd), Marco Turchetti (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Daniele Perini (Ama Ravenna), approvato con 21 voti favorevoli (Pd, Articolo 1 – Mdp, Pri, Gruppo misto, Sinistra per Ravenna), 1 voto contrario (La Pigna), 5 astenuti (Lega Nord, CambieRà, Forza Italia), (documento in allegato).

PER LA REDAZIONE PARTECIPATA