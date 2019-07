Silvano Verlicchi de il Gruppo Consigliare “Per la Buona Politica” segnala lo stato degrado e abbandono rilevato nel cuore della città di Lugo.

“Finora le lamentele e le segnalazioni di privati cittadini ed esercenti attività commerciali non hanno trovato ascolto e soluzione” ha dichiarato Verlicchi tramite nota stampa, aggiungendo: “Ciò che ripetutamente accade nelle ore notturne da diverso tempo all’interno della galleria ex Cassa di Risparmio, ora di proprietà Credit Agricole, è sotto l’occhio di tutti, ma non si interviene con la dovuta determinazione”.

Verlicchi ha aperto una parentesi sulla lotta al degrado urbano, concludendo con le proposte de la Buona Politica: “Tenuto conto che in tema di lotta al degrado urbano, di atti di vandalismo a beni pubblici e privati, di legalità e sicurezza, la vigente normativa di legge attribuisce a ogni amministrazione comunale, alle Prefetture e alle Forze dell’ordine compiti e poteri di intervento ben definiti, per affrontare con la dovuta efficacia e tempestività i problemi legati al degrado e alla presenza in determinate aree del territorio comunale di attività illecite, quali danneggiamenti contro beni pubblici e privati, lo spaccio, furti ecc,

il gruppo consigliare Per la Buona Politica sollecita tutte le forze preposte alla tutela della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico ad intervenire tempestivamente per porre fine a questo stato di cose e restituire la necessaria tranquillita’ a tutti coloro che a vario titolo accedono a quelle aree”.