Ravenna. Gardin (Lega) attacca l’assessore Morigi: “che dice della mafia nigeriana?”

“La politica dei ‘porti chiusi’ ha avuto successo oltre ogni aspettativa e il numero limitatissimo di sbarchi dal mare, rispetto agli anni passati, può solo giovare al paese e agli stessi migranti in termini di sicurezza, morti e traffici di carne umana. – dichiara Samantha Gardin, segretaria provinciale e capogruppo Lega a Ravenna – Chi ne risente sono gli altri, chi beneficiava dei flussi illegali e chi oggi continua a sostenere l’attività di certe ONG, tutt’altro che disinteressate ideologicamente. Ci piacerebbe sapere, poi, se l’assessore Valentina Morigi, così attenta ai diritti di stranieri che probabilmente non hanno alcun diritto a rimanere nel paese, ha prestato la dovuta attenzione anche a fenomeni come quello dell’insediamento in Romagna della pericolosissima e potentissima mafia nigeriana, il cui presunto capo locale risiede a Ravenna e all’apparenza, secondo quanto riporta alla stampa, avrebbe condotto una normale vita da lavoratore.”

“Solo gli illusi possono credere che Pd e sinistra siano mossi, nelle politiche migratorie, dal solidarismo e dall’umanitarismo. Nella realtà, sono foglie di fico per nascondere un blocco di interessi combinati che punta a mantenere il business immigrazionista e a indebolire l’Italia e la linea di sicurezza, di contrasto agli sbarchi illegali e di tutela dei confini promossa in particolare dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini”

conclude Samantha Gardin.