Torna la Festa Comunale de l’Unità di Massa Lombarda: ecco tutto il programma  

Da oggi, sabato 20 luglio a lunedì 29 Luglio torna la Festa Comunale de l’Unità di Massa Lombarda, una Festa in continuo rinnovamento che sperimenta alcune novità frutto dell’entusiasmo di decine di volontari che mettono a servizio di una comunità alcune tra le cose più preziose che possiedono: le loro capacità, il loro lavoro, il loro tempo.

In programma un nutrito calendario di iniziative per divertirsi come richiedono le feste, senza dimenticare il buon cibo per ogni palato da gustare al ristorante e le attrazioni come la pesca e la tombola.

Quest’anno inoltre la festa offre una serata aggiuntiva, il 25 Luglio, dedicata all’antifascismo organizzata da Anpi sez. Massa Lombarda e Sant’Agata e Libera Ravenna in collaborazione con Libera e il Partito Democratico di Massa Lombarda.

PROGRAMMA DELLE SERATE

Sabato 20 Luglio:

Arena spettacoli: Orchestra “La Storia di Romagna”, con il patrocinio del Club Casadei; Piano Bar: Boogie-woogie e rock’n roll con Dj Sauro;

Domenica 21 Luglio:

Arena spettacoli: spettacolo comico “La cellulite è per sempre” della compagnia del Teatro Stabile di Mordano; Piano Bar: Renato Tabarroni in concerto;

Lunedì 22 luglio:

Arena spettacoli: Ballerini Milleluci; Piano Bar: Cristian Giacomoni e Cristina Molteni;

Ad inizio serata gara podistica!

Giovedì 25 luglio:

Dalle 19:00 “Pastasciutta antifascista” organizzata da Anpi. Per questa serata è necessaria la prenotazione al: 3475776091 o al 3384792640;

Venerdì 26 luglio:

Arena spettacoli: Orchestra Roberta Cappelletti; Piano Bar: Renato Tabarroni;

Sabato 27 luglio:

Arena spettacoli: The Cadillac in concerto; Piano Bar: Caiman Banda Latina;

Domenica 28 luglio:

Arena spettacoli:Veronica Ricci & Jastin Visani; Piano Bar: Rosi Forte;

Lunedì 29 luglio:

Arena spettacoli:Roger&Group; Piano Bar: Renato Ricci;

A seguire dalle 23:00 circa grande spettacolo pirotecnico!