Giovedì 25 luglio si riunisce il Consiglio comunale di Faenza

La prossima seduta del Consiglio comunale di Faenza si terrà nella sala consiliare E. de Giovanni, in sessione ordinaria – seduta pubblica, giovedì 25 luglio alle ore 20.00 per discutere il seguente ordine del giorno:

1. svolgimento di interpellanze e interrogazioni;

2. comunicazione nomine in enti e società partecipate (relatore sig. Sindaco);

3. approvazione verbali sedute precedenti – seduta del 21 marzo 2019 (relatore Presidente del Consiglio);

4. variazione al documento unico di programmazione per il triennio 2019/2021 e adempimenti relativi al bilancio di previsione 2019/2021, assestamento di bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 8, del d.lgs. 267/2000 e verifica degli equilibri ai sensi dell’art. 193, comma 2 e seguenti, del d.lgs. 267/2000 – applicazione avanzo di amministrazione 2018, parte accantonata (relatore ass. Zivieri) – delibera immediatamente eseguibile;

5. riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 tuel a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria (relatore ass. Zivieri) – delibera immediatamente eseguibile;

6. comune di Faenza: approvazione regolamento per le onoranze al famedio (relatore sig. Sindaco);

7. strategia di rigenerazione urbana di faenza, incentrata sull’area della stazione ferroviaria. indirizzi per l’attuazione, mediante accordi con il gruppo ferrovie dello stato, acquisizione in locazione dell’area destinata al primo intervento (relatore ass. bandini) – delibera immediatamente eseguibile;

8. Faenza – permesso di costruire in variante al pdc n.1 del 09.01.2014 e n. 118 del 23.11.2017 per spostamento di metanodotto in aree già oggetto di convenzione per la cessione e utilizzo a verde pubblico. scheda progetto u67 “area Caviro 3” (ex scheda 211 prg ’96). Approvazione bozza convenzione (relatore sig. Sindaco) – delibera immediatamente eseguibile;

9. ordine del giorno “iniziative da intraprendere da parte dell’amministrazione comunale per tutelare i diritti e gli interessi del comune di Faenza e preservare i servizi e le risorse, anche di carattere patrimoniale, affidati al Conami” (presentata dal gruppo consiliare Partito democratico).