Daniele Perini: Piena fiducia in de Pascale neo presidente della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria

E’ di poche ore fa la notizia che la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della Romagna, costituita dai 73 sindaci del territorio) ha eletto nuovo presidente il sindaco di Ravenna Michele de Pascale.

Siamo in presenza di un autentico momento storico per la nostra comunità, a livello provinciale: poter contare, infatti, su de Pascale alla presidenza di un organismo sanitario così importante rappresenta una base concreta per lo sviluppo di un proficuo dibattito in tema socio-sanitario e di strategie vitali per il futuro della nostra città, un’opportunità di grande rilevanza che Ravenna non aveva da tanti troppi anni.

Siamo convinti che, anche grazie a intensi e costruttivi rapporti con la Regione, si potranno perseguire con forza vari obiettivi, dal riequilibrio della pianta organica tra personale sanitario e residenti nell’ambito provinciale, che al momento ci vede fortemente penalizzati rispetto alle altre realtà regionali a decisivi input a livello universitario, alla realizzazione di misure efficaci per far fronte alle criticità connesse al fatto che Ravenna costituisce in assoluto una delle province più longevi.

De Pascale, uomo dinamico, capace, pieno di idee, entusiasta, permetterà alla realtà ravennate di compiere un deciso salto di qualità, adoperandosi per riportare la nostra sanità alle punte di eccellenza proprie degli anni ‘80 e contrastare l’emergenza demografica, attraverso una fattiva rete di servizi socio-sanitari.

A lui la nostra piena fiducia e collaborazione: buon lavoro per il bene della comunità e della città che tutti tanto amiamo!

Daniele Perini, Capogruppo Ama Ravenna