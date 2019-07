Revoca concessione area Via Ascione per spettacoli e circhi, Cervia Ti Amo: Ben fatto

La lista civica Cervia Ti Amo plaude “alla coraggiosa e immediata decisione del sindaco di revocare la concessione dell’area di Via Ascione per circhi e spettacoli viaggianti, dando anche una soluzione all’annoso problema dei parcheggi nel periodo ferragostano. La nostra lista, che per prima ha difeso le istanze del mondo animalista nelle giuste sedi, prende atto che sul tema c’è stato un importante cambio di rotta voluto dall’attuale giunta rispetto a quanto fatto in passato ha avuto grande risolutezza e coraggio,rispondendo alle giustificate preoccupazioni della larghissima parte della comunità cervese in pochissimo tempo”.

“Sull’asse ambientalista-animalista unito alla sicurezza del nostro territorio – prosegue la lista – si gioca la partita più importante rispetto al futuro della città ed è importante dare indirizzi chiari,questo è un ulteriore passo che dimostra come la nostra lista ha intenzione di rispettare gli impegni presi durante la campagna elettorale con forza. Ora avanti con la discussione su parco urbano,ambiente e tutela degli animali. Il primo è entrato nel dibattito in questi giorni e noi siamo grandi sostenitori dell’idea di istituire un concorso internazionale aperto all’Europa,che non aggiunga cemento alla città. Se vogliamo rilanciare questa città e indirizzarla verso un turismo verde, dobbiamo avere il coraggio di ripartire dalla nostra identità, ma con uno sguardo aperto la futuro. Nel prossimo consiglio comunale Conte Alain relazionerà sulle nostre proposte su questo tema: prima fra tutte utilizzare parte del legno dei 5000 pini caduti per decorare il parco urbano del futuro”.