Conferenza Donne Democratiche di Ravenna: Giusto astenersi in Senato sul “codice rosso”

Dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Ravenna arriva una riflessione importante: “La cronaca ci racconta, quasi quotidianamente, casi di violenza sulle donne. Donne che non sono state protette, che non sono state credute o di cui non è stato valutato in maniera adeguata il rischio che stavano correndo. È un fenomeno strutturale che non accenna a ridimensionarsi, che fonda le sue radici in una profonda e persistente disparità di potere tra uomini e donne e in una organizzazione patriarcale della società. Per questo è sbagliato continuare a parlare di emergenza, come fa il Governo, a ogni occasione”.

“Questa narrazione – avanzano – sposta anche questo tema sul piano esclusivo della sicurezza, quando invece si tratta di una questione complessa e, al fondo, culturale. Occorre essere consapevoli che l’ampiezza e la profondità del fenomeno, come ci dice chiaramente la Convenzione di Istanbul, richiedono un approccio multidisciplinare e complesso. Le politiche securitarie, tanto care a questa maggioranza, non possono essere la risposta. Servono azioni di sistema di natura economica, sociale, educativa oltre che giudiziaria. Questa visione d’insieme è stata alla base di tutti gli interventi del Partito Democratico nella scorsa legislatura.

“Per noi questa è un’occasione mancata: – spiegano – aver deciso, per ragioni tutte interne all’alleanza, di rinunciare a un prodotto normativo di più ampio respiro e che affrontasse le importanti criticità evidenziate nelle audizioni, in particolare quelle che riguardano l’articolo 2, che prevede l’obbligo per il pubblico ministero di sentire entro tre giorni le vittime di presunti maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, atti persecutori, reati collegati; una norma definita, da magistrati, associazioni e avvocati, esperti del tema, come inutile, difficilmente applicabile e potenzialmente dannosa. Grazie alla battaglia dell’opposizione si è arrivati all’approvazione, all’unanimità, del reato di revenge porn, una norma fondamentale per fronteggiare un fenomeno in grande espansione. E’ una buona notizia che nel testo in votazione siano entrati l’obbligo di informazione alla persona offesa dal reato sugli sviluppi del procedimento penale, come prevedeva anche il testo del Partito Democratico, così come consideriamo positiva la norma che introduce un coordinamento tra civile e penale”.

“L’inasprimento delle pene – proseguono – risponde a una logica emergenziale ma non a una maggiore tutela delle donne. Alle donne non interessa chiedere una maggiore condanna dei loro maltrattanti, per vendetta; a loro interessa essere tutelate dal rischio del ripetersi della violenza e dalle conseguenze che sono costrette a subire assieme ai loro figli. Bene che ci sia la formazione del personale delle forze dell’ordine; riteniamo questo aspetto fondamentale perché chi accoglie la richiesta di aiuto di una donna vittima di violenza deve saperlo fare in maniera adeguata; tuttavia, per come è costruito il provvedimento, l’indeterminatezza dell’avvio dei corsi e la clausola di invarianza finanziaria rischiano di farlo restare lettera morta. Una cosa difficilmente comprensibile è che su questo provvedimento non è stata messa nessuna risorsa finanziaria”.

“E riesce piuttosto difficile – concludono – capire come si possa combattere la violenza sulle donne e, al contempo, non fare nulla per la parità di genere e assecondare, invece, gli stereotipi che la alimentano; con il contratto di Governo, il disegno di legge Pillon, l’alienazione parentale, il congresso di Verona si riportano i diritti delle donne indietro di cinquant’anni. Ecco perché Il Partito Democratico ha scelto di astenersi su questo provvedimento: per ragioni di merito, per ragioni di metodo e per una questione politica. Perchè non vogliamo avallare operazioni propagandistiche”.