Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna: mille firme alla petizione per il “Pacchetto Antifascista”

La Consulta Provinciale Antifascista di Ravenna comunica che sono “oltre 1.000 le adesioni individuali alla nostra petizione di sollecito al Parlamento italiano per la discussione ed approvazione di quel “Pacchetto Antifascista” elaborato nel settembre 2018 da Carlo Boldrini e da Andrea Maestri e già trasformato in tre progetti di legge depositati subito da alcuni parlamentari di Possibile (P.diL. 1328 e 1327 alla Camera) e di S.V.P. (P.diL. 168 al Senato). Lanciata a fine giugno, la petizione è stata firmata fino ad ora online e in più feste popolari-politiche alla presenza di nostri aderenti (ospiti fino in più feste del PD e prossimamente di Rifondazione Comunista) e terminerà a fine agosto.”

Il testo della petizione. “Le tre proposte di legge, ampiamente motivate da quanto accade con crescente gravità in Italia ed Europa, da anni ormai, riguardano, in coerenza con la Costituzione Italiana: