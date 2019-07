Il Pd di Cervia soddisfatto per la soluzione trovata per la scuola media Zignani

Il Partito Democratico di Cervia con una nota esprime un sentito ringraziamento al Sindaco Massimo Medri, all’Assessore alla Scuola Michela Brunelli, alla Dirigente scolastica Edera Fusconi e a tutte le autorità coinvolte, “per la pronta soluzione della situazione problematica che i genitori degli alunni della scuola media Zignani avevano posto in evidenza.”

“L’impegno e il dialogo, unitamente alla grande disponibilità dell’Ufficio Territoriale Scolastico che ci sentiamo di sottolineare e riconoscere, hanno portato a un percorso condiviso che ha consentito di garantire agli alunni condizioni ottimali per un adeguato svolgimento delle lezioni, salvaguardando sicurezza, integrazione e qualità didattica. Esprimiamo un forte apprezzamento per l’attenzione che il Comune di Cervia e il Comune di Ravenna hanno riservato a questo caso, consci dell’importanza che l’istruzione e la sicurezza dei ragazzi sono valori fondamentali per cui è giusto che i genitori sollevino il problema e le istituzioni si facciano carico del compito di risolverlo. In questi anni abbiamo assistito a un rafforzamento degli investimenti nel settore scolastico, da parte delle due amministrazioni locali, e la previsione della quarta classe è l’esito per questa vicenda che tutti auspicavamo” conclude Enrico Delorenzi Segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Cervia.