Faenza, il Consiglio comunale vota OdG della maggioranza sul ConAmi per “tutelare gli interessi del Comune”

Il Consiglio comunale di Faenza ha approvato a maggioranza – favorevoli Sindaco, PD, Art. 1 MDP, Insieme per Cambiare, La Tua Faenza; contrari Movimento 5 Stelle, Rinnovare Faenza, Lega Nord Faenza – un Ordine del Giorno su “Iniziative da intraprendere da parte dell’Amministrazione Comunale per tutelare i diritti e gli interessi del Comune di Faenza e preservare i servizi e le risorse, anche di carattere patrimoniale, affidati al ConAMI.”

Eccone il testo integrale

Premesso che ConAMI è una azienda speciale a struttura consortile a cui aderiscono 23 enti locali a carattere comunale che, in virtù di apposita convenzione in vigore sin dal lontano 1995, gestisce i servizi pubblici e di interesse generale delle collettività di riferimento; che il Comune di Faenza aderisce al ConAMI ed attualmente possiede una quota pari al 6,625%.

Attestato che la scelta di quorum deliberativi ampi e procedure garantiste, soprattutto per la nomina del Consiglio di Amministrazione, è stata approvata da tutti gli Enti consorziati per valorizzare la circostanza fattuale che l’azienda speciale consortile è parte integrante di tutte le amministrazioni. Inoltre, la previsione è utile per conformarsi alle indicazioni della Corte di Giustizia e dell’Unione Europea in materia di organismi partecipati da enti pubblici e fornire garanzie a tutti i Comuni, anche quelli con partecipazioni minoritarie, l’effettivo controllo e rappresentatività nella loro azienda speciale.

Preso atto e vista l’indisponibilità della Sindaca di Imola e Presidente dell’Assemblea dei soci di ConAMI di voler cercare un dialogo e la condivisione con gli altri soci del consorzio facendo leva esclusivamente della propria quota di partecipazione, ignorando e negando i principi costitutivi dello stesso consorzio e di conseguenza gli altri comuni e i loro cittadini finanche compiendo atti unilaterali.

Fatto proprio l’allegato 1 del presente Ordine del Giorno che dettaglia nello specifico l’ordinamento e l’organizzazione del Consorzio, nonché ricostruisce in maniera puntuale e veritiera i fatti a partire dall’11 giugno 2018 fino ad oggi.

Constatato che il Consiglio di Amministrazione nominato dal Comune di Imola ha disatteso e non dato attuazione a quanto contemplato dal Piano Triennale e si è limitato a svolgere solo quanto d’interesse del Comune di Imola. Inoltre, ben più grave, non ha elaborato la proposta del nuovo Piano Triennale, al contrario, ha rifiutato ogni dialogo e confronto con gli altri Comuni e non ha dato riscontro alle richieste della struttura aziendale utili a svolgere le azioni previste nell’interesse dell’intero Consorzio; constatato che per procedere alle nomine unilaterali dei componenti del Consiglio di Amministrazione il Comune di Imola ha fatto continuo e ripetuto ricorso a “stratagemmi”, ovvero al (inesistente) meccanismo della doppia convocazione ed ignorando la circostanza che le candidature devono essere sottoscritte da almeno 1/5 dei Consorziati ed in tempi definiti ai sensi dello Statuto.

Sostenendo di non condividere l’applicazione in via analogica ad un ente pubblico economico di quanto contemplato dall’art. 2369 cod civ., che muove dall’erroneo presupposto che né lo Statuto nè il Tuel (Dlgs n. 267/2000) contengano previsioni ad hoc per il caso di impossibilità di funzionamento dell’azienda speciale a struttura consortile.

Ritenuto opportuno di avviare ogni utile iniziativa ed azione volta a dare tutela alle ragioni del Comune di Faenza e preservare gli interessi della sua comunità.

Il Consiglio comunale di Faenza chiede al Sindaco e alla Giunta di assumere ogni iniziativa utile e ritenuta opportuna dal punto di vista giudiziario per contrastare, sanzionare ed impugnare l’operato e la condotta del Comune di Imola e dei suoi rappresentanti nonché volte ad attivare ogni organo deputato a disporre controlli e/o la nomina di commissari od ispettori al fine di dare tutela ai diritti ed agli interessi del Comune di Faenza e dare tutela ai servizi, agli asset ed alle risorse anche di carattere patrimoniale affidati al CONAMI quale azienda speciale a carattere consortile.

Vista la rilevanza della vicenda e dei suoi impatti sul bilancio pluriennale del Comune, di aggiornare mediante comunicazioni al Consiglio l’evoluzione della situazione; si impegna a dare indirizzo – per i fini sopra descritti – al Sindaco e alla Giunta del Comune di Faenza si chiede di studiare, approfondire ed avviare, in accordo con gli altri Comuni Consorziati: ogni iniziativa avanti alla giurisdizione amministrativa e a quella civile nonché utile ad attivare ogni organo od autorità deputata a disporre controlli e la nomina di commissari od ispettori; azioni di responsabilità nei confronti del Comune di Imola, della sig.ra Sangiorgi Manuela e dei sigg.ri Forte Stefania (quale nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di CONAMI), Cristofori Giulio, Cassani Stefano (quali nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di CONAMI) per le attività svolte dal gennaio al maggio 2019 e nei confronti del sig. Garofalo Andrea (quale nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di CONAMI) e dei sigg.ri Cristofori Giulio e Roversi Gianguido (quali nominati componenti dell’attuale Consiglio di Amministrazione di CONAMI) dal 18/6/2019 a tutt’oggi; di coordinare le azioni, le attività giudiziali con gli altri Comuni appartenenti al Consorzio CONAMI che ritengono d’avviare simili procedure.