Fusignano, serata dedicata al liscio alla Festa dell’Unità con l’Orchestra Azzalli

Serata dedicata al liscio domani, sabato 27 luglio, alla Festa dell’Unità di Fusignano. Alle 21 sale sul palco l’Orchestra Azzalli, fondata quasi trent’anni fa da Gianfranco Azzalli, alle spalle un diploma in conservatorio e con la grande passione del liscio “alla Secondo Casadei”. Un orchestra energica e allegra, nata per scatenare nel pubblico un ballo vorticoso e travolgente: che si rifà principalmente al folklore romagnolo, ma non disdegna di inserire, nelle proprie esibizioni, anche balli di gruppo, ritmi latino-americani e l’immancabile momento dolce con i brani lenti.