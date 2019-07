Articolo Uno e Sinistra per Ravenna: solidarietà all’assessora Bakkali, l’odio verso le donne offende tutti

Articolo Uno e Sinistra per Ravenna con una nota comune esprimono solidarietà all’assessora Bakkali. “Ancora una volta spazi espressivi dove tutti noi abbiamo il diritto di stare sono stati sporcati dall’odio verso una donna, l’Assessora Ouidad Bakkali. – si legge – Ciò che è accaduto è esecrabile e vergognoso e assicuriamo la nostra vicinanza all’Assessora, ma sentiamo che occorre fare di più. Sui social è ormai dilagante l’odio e il dispregio verso chi si ritiene diverso da sé e così brutti pensieri che pensavamo ormai lontani quali il razzismo, l’omofobia, il dispregio verso le donne sono ritornati ad abitare il linguaggio corrente. Questo esacerba gli animi, peggiora le relazioni umane, distrugge valori, abbassa il livello di civiltà di intere comunità. E quando dispregio si manifesta verso una donna, quel dispregio offende e ferisce tutte noi.”

“Bisogna alzare la voce e dire basta. Facciamo nostre le parole della scrittrice Michela Murgia: “gli insulti, gli auguri di morte e di stupro, le offese al corpo e alla moralità di una persona non sono opinioni: sono reati”. Nell’augurare all’Assessora Bakkali i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, assicuriamo tutto il nostro impegno aderendo alla campagna #odiare ti costa” scrivono Sinistra per Ravenna e Articolo Uno Ravenna.