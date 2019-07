Ravenna. La Pigna diffida Atersir per contratto di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti

La Lista civica ravennate La Pigna comunica che ieri 26 luglio ha “provveduto ad inviare ai vertici di Atersir una nuova diffida, la seconda, dopo quella inviata il 6 marzo 2019, affinché venga previsto nel contratto di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, l’obbligo per il datore di lavoro di applicazione del contratto Fise a tutti i lavoratori delle cooperative sociali. Detto contratto, in via di assegnazione all’unico offerente e cioè al raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da Hera spa-Consorzio Formula Ambiente-Ciclat Trasporti Ambiente, deve, a nostro avviso, prevedere l’obbligo dell’applicazione del contratto Fise ai lavoratori che saranno chiamati a svolgere il servizio appaltato.”

“Nonostante Atersir abbia previsto nello schema di contratto di gara l’applicazione del Fise – Utilitalia, nella risposta alla nostra diffida del 6 marzo 2019 ci veniva comunicato che questa previsione non poteva riguardare i lavoratori utilizzati tramite subappalto. Atersir sa bene che il Consorzio Formula Ambiente e Ciclat Trasporti Ambiente acquisiscono i lavori in nome e per conto dei propri soci che sono per l’appunto le cooperative associate che svolgono ed effettuano il servizio. L’assegnazione, pertanto, non è certo un subappalto che, oltre ad essere limitato negli appalti pubblici avviene con apposito contratto tra soggetti che non hanno vincoli di associazione e partecipazione tra loro” sostiene La Pigna che dice di avere inviato una seconda diffida nella quale ricorda i pronunciamenti in favore dei lavoratori delle cooperative sociali da parte dei Tribunali di Padova, Bologna e Rimini e della recente sentenza della Corte di Cassazione (n.4951/2019).

“Ad Atersir abbiamo fatto presente che in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di applicare il contratto Fise a tutti i lavoratori delle cooperative sociali, interesseremo tramite un esposto la Procura della Repubblica di Bologna” conclude la Lista civica La Pigna.