La Lega si affida al lombardo Eugenio Zoffili per condurre la campagna elettorale delle prossime elezioni in Emilia-Romagna

“Un grande augurio di buon lavoro e le congratulazioni di tutta la Lega Romagna all’amico e collega Eugenio Zoffili per l’importante e strategico ruolo di responsabile organizzativo della prossima campagna elettorale in Emilia Romagna, affidatogli da Matteo Salvini. Insieme a Eugenio, che ha già dato una prova brillante delle sue eccellenti qualità organizzative durante la campagna elettorale in Sardegna, vinte dal centrodestra con la Lega primo partito della coalizione e secondo nell’isola, e al segretario dell’Emilia, l’on. Gianluca Vinci, porteremo in ogni città, paese, centro abitato, frazione, quartiere il nostro programma, spiegando alle comunità quale sia il nostro modello di amministrazione vincente, che ha ormai riscosso consensi in più regioni e che è alternativo a quello ormai senza prospettive del Pd e della sinistra”. Lo afferma in una nota il segretario della Lega Romagna, on. Jacopo Morrone.

Eugenio Zoffili è nato a Erba (Como), ha 40 anni, vanta come titolo di studio un diploma di Liceo Classico, è consigliere comunale ed è stato eletto in Parlamento nella Circoscrizione Lombardia 2. È Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.