Pd Ravenna. Incontro sul turismo con l’assessore Giacomo Costantini a Punta Marina

Il Circolo del PD di Punta Marina Terme ha organizzato per lunedì 29 luglio alle ore 18.30, presso il Bagno Kuta di Punta Marina (stabilimento 6 di viale Cristoforo Colombo), un incontro dal titolo “Nuove prospettive per il turismo”. Insieme all’assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Giacomo Costantini, si parlerà dei nuovi progetti per un turismo attrattivo e sostenibile.