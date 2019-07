Anche la Lega contro l’abbattimento dei pini in Via Maggiore a Ravenna. Question time di Rosanna Biondi

Non c’è solo il MeetUp grillino di Francesca Santarella ad opporsi all’abbattimento dei pini di Via Maggiore a Ravenna. Adesso anche la Lega, con la consigliera Rosanna Biondi, si dice contraria con un question time. Nei paesi più evoluti, i viali alberati vengono preservati e conservati mediante il rinnovo delle piante mentre la scorciatoia dell’abbattimento è molto seguita in Italia, specialmente dalle nostre parti, “dove lo sfrenato culto del cemento supera quello del verde” dice la Biondi. “Alla base del corposo abbattimento dei pini di via Maggiore vi sono – secondo Biondi – mancata manutenzione e mancato rinnovo delle piante con conseguente sollevamento del manto stradale da radici. Attualmente sono in esecuzione i lavori di rifacimento del manto stradale e l’Amministrazione non ha fatto sapere nulla sulla ripiantumazione, al contrario, come documentato dalla foto, l’aiuola che ospitava gli alberi è stata eliminata e al suo posto ce n’è una completamente cementificata… serve come fermata dell’autobus, ma è dannosa, perché costringe l’autobus a fermarsi nella carreggiata, mentre prima poteva accostare all’aiuola e non bloccava il traffico.”

Biondi “chiede al sindaco di cessare la cementificazione, che vengano rinnovate le piante rimosse, perché a rischio senza cambiare l’aspetto del viale, e che informi i cittadini sui tempi e sui modi della ripiantumazione.”