La Pigna attacca: “camperisti abusivi, il Comune di Ravenna multa i turisti ma non i rom”

“Che alcuni luoghi della nostra città siano ormai divenuti bivacco di camperesti abusivi, abitualmente nomadi, è ormai un dato di fatto. In questi giorni, la Giunta del Sindaco Michele de Pascale annuncia non senza trionfalismo, di aver fatto sanzionare dalla Polizia Locale nelle località balneari ravennati ben 18 camperisti, dal primo giugno 2019 ad oggi, per parcheggio non regolare e per campeggio abusivo. – scrive la Lista civica La Pigna in una nota – Ben venga, finalmente, che le regole vengano fatte rispettare ma ci chiediamo per quale motivo queste siano applicate sui turisti ma vengano, poi, sistematicamente ignorate quando si tratta di nomadi che bivaccano indisturbati e permanentemente nella nostra città. L’accampamento di via Medulino, situazione che permane da oltre 10 anni, ne è un esempio eclatante”.

“Già l’anno scorso ho chiesto conto della situazione di via Medulino al Vice Sindaco Fusignani attraverso un’interrogazione alla quale lo stesso Fusignani ha risposto, come al solito, in maniera confusa ed incompleta, promettendo lo sgombero dell’area entro pochi mesi. – conclude la consigliera Veronica Verlicchi – A distanza di quasi 1 anno, lo sgombero non è avvenuto e i rom continuano a stazionare indisturbati. Preso atto del completo disinteresse del Sindaco e della sua Giunta, chiediamo al Comandante della Polizia Locale del Comune di Ravenna Andrea Giacomini di intervenire e procedere allo sgombero immediato degli accampamenti di via Medulino e di tutte quelle aree letteralmente in ostaggio di questi pseudo camperisti.”