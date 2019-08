A Conselice torna la festa de l’Unità dal 10 al 18 agosto “perché la politica si fa tra e con le persone”

“Dal 10 al 18 agosto compresi, presso l’area feste di San Patrizio, torna la Festa comunale de L’Unità nella nostra città” ad annunciarlo è la Segretaria del Partito Democratico di Conselice Rita Brignani che aggiunge: “Torna perché pensiamo che la politica si faccia in piazza, discutendo, confrontandosi, ascoltandosi e dicendosi che insieme è possibile cambiare. Torna perché lo sappiamo che il momento è difficile – e forse la parola “festa” stride con le difficoltà che attraversiamo tutti i giorni – ma proprio perché prevale la paura che ci appare così buia, abbiamo bisogno più che mai di ritrovare spazi ed occasioni che offrano la luce della speranza e della fiducia nelle idee e nel futuro. Torna perché vogliamo ringraziare i cittadini che il 26 maggio hanno scelto di confermare il Sindaco Paola Pula ed il PD al governo del Comune.”

“Mai come adesso è importante far sentire la nostra presenza di democratici ed i 9 giorni di festa non solo rappresentano un momento di svago e convivialità, ma devono servire a tutti per rafforzare il senso di comunità, ripartendo dalle sue basi, dai militanti e dagli elettori. – continua la segretaria del Pd – La nostra festa torna con alcuni cambiamenti, dovuti soprattutto alle nuove sfide che abbiamo davanti. Abbiamo appena concluso una campagna elettorale forse tra le più difficili degli ultimi decenni e mentre ci apprestiamo a farne un’altra per la Regione, abbiamo anche la grande ambizione di riformare il nostro Partito come indicato dalla Direzione nazionale di questi giorni con “La costituente delle idee” per l’Italia e per essere più vicini ai cittadini ed ai loro problemi. Ecco quindi che abbiamo scelto un luogo diverso (area feste di San Patrizio), già in parte allestita, che ci consente un risparmio di tempo e lavoro, mantenendo però l’organizzazione degli assetti usuali e le specialità gastronomiche che sono proprie della nostra storia. Abbiamo voluto inoltre dedicare alcune serate all’ambiente e alla sua sostenibilità (il tema cruciale del nostro tempo), al riappropriarci dello stare insieme, del passeggiare a piedi o in bicicletta, grandi e piccoli, in una lunga pista ciclabile.”

Il programma prevede il 10 agosto Nicolas Show Varietà, domenica 11 agosto Carlo e Sandro Band, lunedì 12 agosto Orchestra Rossella e Marco, martedì 13 agosto spettacolo di burattini, mercoledì 14 agosto Giacomo Ghirardelli, giovedì 15 agosto Paolo Ombra Show, venerdì 16 agosto Billo Circus, sabato 17 agosto Arancia Meccanica e domenica 18 agosto Reno River Band.