Con.Ami nuovo scontro: in assemblea “isolata” la Sindaca di Imola, dichiarazione del Sindaco di Faenza Malpezzi

Nuova burrascosa seduta dell’Assemblea dei soci del Con.Ami il Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale che riunisce 23 comuni del territorio fra cui Imola e Faenza, i comuni della Romagna faentina e quattro comuni della Bassa Romagna. Al termine della seduta di ieri, 31 luglio, dell’assemblea dei soci del Con.Ami. il sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi ha rilasciato la seguente dichiarazione.

«Quanto accaduto oggi rappresenta l’ennesima e inaccettabile sceneggiata orchestrata dalla sindaca di Imola e dai suoi suggeritori. – dichiara Malpezzi – Otto Comuni soci – tra cui Faenza – avevano chiesto l’inserimento all’ordine del giorno della discussione sulla possibile revoca dell’attuale CDA e la nomina di un nuovo consiglio, con ciò intendendo in maniera inequivocabile che l’assemblea fosse chiamata a dare alla presidente Sangiorgi l’indirizzo di revocare le persone da lei nominate in solitaria il 19 giugno, scelta come noto contestata e ritenuta illegittima dagli altri Comuni soci. Contrariamente a quanto ripetutamente richiesto in assemblea dai sindaci, la presidente Sangiorgi ha invece preteso di non mettere ai voti l’indirizzo di revoca, a lei rivolto, dell’atto di nomina adottato in solitaria il 19 giugno. Al contrario ha voluto sottoporre ai sindaci presenti una proposta di revoca del CDA, ben sapendo che sarebbe stata respinta con il suo unico voto contrario, nel tentativo di legittimare in tal modo il proprio operato del 19 giugno scorso. A questo punto, compreso il tranello, gli altri soci presenti si sono rifiutati di partecipare al voto, lasciando sola la sindaca. Questa ulteriore forzatura nella conduzione dell’assemblea Con.Ami – conclude il Sindaco di Faenza – servirà solamente ad arricchire il già voluminoso dossier a sostegno delle cause in corso».