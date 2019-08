Al via la Festa della Lega Romagna a Cervia: il programma del 2 e 3 agosto

Prende il via oggi, venerdì 2 agosto, la Festa nazionale della Lega Romagna a Milano Marittima-Cervia, in Piazzale dei Salinari. Questa sera, alle ore 21, saliranno sul palco Lorenzo Fontana, ministro per gli Affari europei, Andrea Crippa, vice segretario federale Lega, e Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera dei Deputati. A intervistare gli esponenti leghisti Mario Giordano, giornalista saggista e conduttore televisivo. Giordano attualmente conduce la trasmissione “Fuori dal coro”, programma di attualità e approfondimento.

Domani sera, sabato 3 agosto, sempre alle ore 21, Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e patron della Festa, introduce l’atteso intervento del segretario federale Matteo Salvini. A dialogare con il leader della Lega sarà Gennaro Sangiuliano, direttore del TG2 Rai.

L’area della Festa, dove è funzionante uno stand gastronomico tipicamente romagnolo, è aperta al pubblico dalle ore 18.30.