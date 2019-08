Approvata la legge sull’insegnamento dell’educazione civica. Barattoni (PD): “Da Ravenna oltre 2000 firme”

“L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il Ddl sull’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica fin dal prossimo settembre, grazie alla proposta di legge d’iniziativa popolare, promossa e sostenuta attivamente anche dal Pd di Ravenna. In provincia sono state raccolte oltre 2.000 firme”. È soddisfatto del risultato Alessandro Barattoni, segretario provinciale PD.

“Ringrazio tutti i cittadini che hanno firmato la petizione e hanno permesso al nostro Paese di fare un passo in avanti fondamentale per la formazione dei giovani – aggiunge -. La nuova legge consentirà la valorizzazione dei principi della Costituzione e delle Istituzioni europee, insieme a tematiche come il rispetto delle regole della convivenza civile, la legalità, il contrasto delle mafie e la tutela del patrimonio culturale. Una svolta importante per aumentare la coscienza civile dei cittadini di oggi e di domani.”