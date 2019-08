Flamigni (Russi Libera e Sicura): “addio o arrivederci al Festival internazionale del Folklore a Russi?”

Dopo 31 edizioni quest’anno il tradizionale “Festival internazionale del Folklore” di Russi che doveva tenersi in questi giorni non si terrà. “Che il festival fosse in crisi di risultati e non godesse di buona salute dal punto di vista economico lo si sapeva da tempo – afferma Andrea Flamigni, Capogruppo di Russi Libera e Sicura – ma preme ricordare che nelle ultime due edizioni dello stesso si sono presentati sul palco il consigliere regionale Manuela Rontini e l’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, promettendo che la regione Emilia-Romagna si sarebbe attivata per far si che il festival continuasse il suo percorso.”

“Belle parole – continua Flamigni – alle quali però non è stato dato seguito. Di certo non si può incolpare unicamente l’attuale Sindaco Valentina Palli, chi l’ha preceduta non ha di certo pensato al dopo.”

“Auspico che questo anno di stop – prosegue Flamigni – serva a riprogrammare al meglio il festival e dargli una nuova linfa vitale, per non perdere un evento ormai tradizionale per la nostra città. Auspico inoltre che la nuova giunta possa dare a Russi una nuova ventata di cultura e di promozione del nostro territorio, attraverso nuove idee che vadano anche oltre l’enogastronomia. Da parte nostra l’impegno del Gruppo Consiliare Russi Libera e Sicura sarà quello di portare avanti con buonsenso dai banchi dell’opposizione le idee e le proposte del nostro programma elettorale.”

“Basterebbe trarre ispirazione da comuni più virtuosi del nostro, come ad esempio Bagnara di Romagna, che con a capo il Sindaco Professor Riccardo Francone propone annualmente diverse soluzioni culturali di notevole caratura, come “Popoli pop cult festival” che quest’anno ha superato oltre 20 mila presenze, o la rassegna “Muse”, terminata in questi giorni e dotata di ottima programmazione anche in collaborazione con il “Plautus festival” di Sarsina (eccellenza nazionale). Bagnara – conclude Flamigni – con appena 2.500 abitanti e risorse economiche sicuramente inferiori alle nostre, è la chiara testimonianza che la cultura non va trascurata, che la cultura unisce e porta visibilità e prestigio alla città.”