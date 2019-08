Alvaro Ancisi (LpRa): troppe persone disturbate in alloggi pubblici a Ravenna, così non va

“Sono diffusi gli “inserimenti sociali” in edifici residenziali di persone disturbate da dipendenze varie (da droga, alcol, gioco d’azzardo, ecc.) o per altri disagi personali o familiari, inserimenti che, mirando a finalità di recupero e di riabilitazione, si rivelano però di impossibile compatibilità con una civile convivenza, a causa di comportamenti che inquinano la vita condominiale con molestie, danneggiamenti, vandalismi, offese, minacce, finanche aggressioni, rendendo infernale il clima ambientale, specie per le persone anziane o malate.” Così scrive Alvaro Ancisi (LpRa) in una nota, facendo riferimento anche ad alcuni casi di cronaca.

“È oggettivo che spesso si tratta di immigrati, di prima o seconda generazione, le cui turbe hanno magari origine in un passato di sofferenze ed emarginazione, ma che, fallito l’esperimento, non dovrebbero essere mantenuti all’infinito nella situazione, dovendo tornare in carico diretto ai servizi di competenza, facenti capo congiuntamente al Servizio sociale del Comune e ad altri della Sanità” continua Ancisi che poi racconta alcuni di questi casi di cui è venuto a conoscenza.

“Il richiamo che intendo fare è che gli “inserimenti sociali” di persone disturbate in complessi condominiali già di per stessi esposti a non facile convivenza siano costantemente seguiti e monitorati. Quando diventano “inserimenti asociali”, per gravi e ripetute violazioni delle regole condominiali e civili, se non del codice penale, i servizi devono immediatamente avviare progetti di recupero della persona assistita alternativi alla sua permanenza in un ambiente di vita che non è in grado di reggerla. – conclude Alvaro Ancisi – Ne va della stabilità emotiva e della salute dei condòmini più fragili costretti a subirne l’aggressività, ma si compromette anche la riuscita del percorso volto a sollevare la persona disturbata dall’asocialità.”