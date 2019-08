Matteo Salvini questa sera alla Festa della Lega Romagna a Cervia

Doveva prendere il via ieri sera 2 agosto ma il maltempo ci ha messo lo zampino e così la Festa nazionale della Lega Romagna a Milano Marittima-Cervia, in Piazzale dei Salinari, di fatto comincerà questa sera sabato 3 agosto. E comincia con il botto, perchè come annunciato alle ore 21, prenderà la parola Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e patron della Festa, che introdurrà l’atteso intervento del segretario federale del Carroccio nonché Ministro dell’Interno Matteo Salvini.

A dialogare con il leader della Lega sarà Gennaro Sangiuliano, direttore del TG2 Rai. L’area della Festa, dove è funzionante uno stand gastronomico tipicamente romagnolo, è aperta al pubblico dalle ore 18.30.