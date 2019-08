Casola Valsenio: il contributo del comune per la politica regionale in favore della montagna

Il Consiglio comunale di Casola Valsenio, il 30 luglio, ha votato all’unanimità con un solo voto di astensione, un ordine del giorno – proposto dal gruppo consiliare di maggioranza “Centro-Sinistra Uniti per Casola” – che indica a azioni e obiettivi per la definizione del prossimo Programma regionale per la montagna, che la Regione Emilia-Romagna ha avviato a partire dalla Conferenza regionale del 18 luglio scorso a Porretta Terme e che proseguirà nell’incontro previsto a Bagno di Romagna il prossimo 19 settembre.

Il Consiglio comunale di Casola Valsenio ha espresso consenso e apprezzamento per la scelta della Regione Emilia-Romagna di avviare, già nel 2019 – prima Regione a farlo – il taglio dell’IRAP fino al 50% per le imprese e gli esercizi commerciali operanti nei Comuni montani (13.000 nei territori montani della Regione Emilia-Romagna; 70 nel Comune di Casola Valsenio, unico Comune interamente montano della Provincia di Ravenna) e l’azzeramento per tre anni per quelle nuove e le start up che decidono di avviare l’attività sempre in Appennino; di costituire un fondo di 10milioni di euro a favore delle giovani coppie e famiglie che vivono in montagna o che decidono di iniziare a farlo, per contributi a fondo perduto destinati all’acquisto o alla ristrutturazione della prima casa. Un aiuto che potrà arrivare al 50% dell’intervento, per un importo massimo di 30.000 euro e vincolati alla residenza duratura nei Comuni montani.

Consenso per la scelta di assegnare 5 milioni di euro per interventi a favore delle strade nei Comuni montani, per interventi di somma urgenza, assegnabili direttamente ai Comuni per facilitare la rapidità di esecuzione delle opere necessarie e ha valutato positivamente l’impegno della Regione a favore delle aree montane.

Dall’avvio della programmazione regionale nel 2016 – dati presentati alla Conferenza Regionale per la Montagna di Porretta Terme – sono stati stanziati per le aree 953,5 milioni di euro, provenienti da fondi europei, Fondo regionale per la Montagna e fondi nazionali.

Nei tre assi portanti del programma di investimenti, 226,5 milioni vanno allo sviluppo e alla crescita delle imprese e del lavoro, con 113,5 milioni per le imprese agricole e agroindustriali; 63,8 milioni per il sostegno agli investimenti produttivi, per progetti finalizzati al miglioramento della competitività, alla ricerca e all’innovazione; 50,3 milioni alle imprese turistiche con opere di ammodernamento degli impianti invernali, promozione, valorizzazione delle filiere e delle risorse culturali e ambientali. 443,9 milioni, per l’identità e la coesione sociale, per l’attrattività della montagna. Tra questi, gli investimenti per la mobilità, il trasporto pubblico e le strade per 290 milioni; 13,3 milioni per la banda ultra larga; 42,5 milioni per strutture sanitarie, case della salute, servizi per l’infanzia e persone non autosufficienti e disabili; 74,2 milioni per la pubblica amministrazione e il riordino territoriale.

Infine, 262 milioni vanno alla difesa attiva del territorio, alla sua accessibilità e alla valorizzazione delle risorse naturali, alla difesa, bonifica e mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.

Un impegno, quello lungo i tre assi della programmazione in corso, che deve continuare anche nel prossimo Programma Regionale per la Montagna, con il pieno utilizzo di tutte le risorse che sarà possibile mettere a disposizione dei territori montani.

A questo proposito, il Consiglio comunale di Casola Valsenio, con l’intenzione di contribuire alla definizione del prossimo Programma regionale per la montagna, ha indicato le seguenti azioni e obiettivi:

Promuovere una complessiva strategia di fiscalità differenziata a favore delle aree montane che, in mancanza di decisioni nazionali coerenti con questa indicazione, così come auspicato dall’UNCEM – possa essere attuata in ambito regionale. Ma per questo è fondamentale il riconoscimento dell’autonomia differenziata alla Regione Emilia-Romagna;

Fare del prossimo Programma di Sviluppo Rurale 2021/2027 – e, per quanto possibile, di altri Fondi europei – lo strumento per imprimere una svolta fondamentale negli interventi per la qualità, l’efficienza, la transitabilità delle centinaia e centinaia di chilometri di strade comunali nelle aree rurali dei territori montani della Regione.

L’ampiezza della rete stradale comunale in area rurale, i danni causati da eventi climatici straordinari sempre più frequenti, rende necessaria una immissione di risorse importante – paragonabile per dimensione a quella destinata alla banda larga e ultralarga nel PSR 2014/2020 – tale da consentire la realizzazione di un vasto e completo programma di manutenzione straordinaria e di rispristini.

La qualità delle strade comunali nelle aree rurali dei territori montani della Regione è strategica e fondamentale per l’economia agricola, per la permanenza dell’impresa agricola nei territori montani, per la competitività dell’agricoltura collinare e montana, per la qualità della vita delle popolazioni rurali.

Ed è fondamentale anche per la promozione del turismo, in particolare del turismo in bicicletta, per accompagnarne i flussi crescenti degli ultimi anni, dall’Italia e dall’estero, anche grazie all’importante attività di promozione svolta dalla Regione, dalle Destinazioni turistiche e dalle Società di promo-commercializzazione turistica partecipate da Unioni e Comuni

Nell’ambito della azioni che saranno possibili con l’autonomia regionale differenziata, istituire un fondo regionale a favore dei Comuni interamente montani e di minore dimensione demografica, con bassa o nulla capacità di autofinanziamento, per rendere possibile il cofinanziamento degli interventi per la prevenzione del rischio sismico, della messa in sicurezza degli edifici pubblici.

Sulla fiscalità locale, infine, è stata affermata la necessità di un’azione congiunta e coordinata tra gli Enti Locali e la Regione, per richiedere al Governo l’adozione di atti e provvedimenti per il ripristino dell’autonomia finanziaria, come previsto dall’art. 119 della Costituzione.

Con riferimento all’ IMU sulle seconde case, ora – attraverso il meccanismo del Fondo di Solidarietà – l’imposta, avente carattere prettamente comunale, è in parte introitata dallo Stato, sottraendola ai Comuni, senza alcuna distinzione tra Comuni montani e Comuni non montani, ai quali dovrebbe essere riconosciuta, semmai, la condizione di enti beneficiari del Fondo di Solidarietà e non di enti tributari.

A questo proposito si rileva la necessità e l’urgenza, di mantenere nei bilanci dei Comuni montani l’intero gettito dell’IMU sulle seconde case.

Il documento approvato, è stato inviato alla Regione, al Parlamento, al Governo; è stato inviato inoltre a tutti i Comuni montani della Regione perché, se lo riterranno, condividano e facciano proprie le proposte e le indicazioni in esso contenute.