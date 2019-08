Giacomo Costantini sui Lidi di Ravenna: il segno è meno ma la situazione non è drammatica

I numeri sono numeri, non dicono tutto. Ma qualcosa dicono. Per esempio, che i Lidi di Ravenna sono in difficoltà per quanto riguarda i flussi turistici almeno da due anni a questa parte. Con un calo di arrivi e presenze nel 2018 che prosegue nei primi sei mesi del 2019. Un trend negativo che anno scorso (anno record per L’Emilia-Romagna) fece registrare meno 3,8% negli arrivi e meno 1,9 nelle presenze. Sapendo che quasi tutti gli altri sono andati avanti, è un dato che fa male. Nei primi sei mesi del 2019, la musica non cambia: meno 5,8% negli arrivi e meno 1,6% nelle presenze da Casalborsetti a Lido di Savio.

A lenire il dolore per questo risultato non soddisfacente non basta il risultato buono di Ravenna città d’arte, in crescita costante, anche nei primi sei mesi del 2019. A Giacomo Costantini, Assessore al Turismo di Ravenna, chiediamo di commentare il dato dei lidi e di spiegarci che cosa non va e cosa ci si propone di fare, anche alla luce del “famoso” studio sulla reputazione dei lidi, conosciuto più per una marginale vicenda giudiziaria che per la sua pregnanza politica.

“Se guardiamo alle tendenze generali, che registrano un assestamento dei flussi turistici sulla Riviera Adriatica, dico che i nostri lidi non vanno male. Reggono. Certo non possiamo accontentarci di un piccolo segno meno – afferma Giacomo Costantini – e infatti stiamo lavorando molto per il rilancio di un prodotto maturo come il nostro, individuando gli elementi di criticità e le nuove potenzialità.”

Lei dice che i lidi reggono, ma mentre altrove c’è un leggero calo qui abbiamo un meno 5,8% negli arrivi, dopo un 2018 che era stato negativo.

“Se parliamo dei primi sei mesi del 2019 e li confrontiamo con lo stesso periodo degli anni precedenti abbiamo questi dati. Nel 2015 registriamo 581 mila presenze, nel 2016 ne abbiamo 585 mila, 695 mila nel 2017, 690 mila nel 2018 e 683 mila nel 2019. Non sono dati drammatici. Nei miei dati ci sono anche i pernottamenti negli appartamenti che il computo regionale non registra. Il calo c’è ma è minimo. Non è così evidente.”

Ammettiamo sia così. Eppure c’è la percezione diffusa di una situazione di crescente difficoltà e di insoddisfazione.

“Come ripeto da tempo, il nostro turismo balneare è un settore maturo che non ha un grande futuro se insegue vecchie formule. Il turismo di massa si sta spostando verso altre destinazioni rispetto alle quali non possiamo competere sul piano del prezzo. Fra l’altro, altre realtà della costa come Cervia e Cesenatico hanno un’offerta più diversificata della nostra, con un’accoglienza capace di soddisfare una clientela di fascia medio-alta, che è quella che meno ha risentito della crisi. Noi dobbiamo riqualificare la nostra offerta e a questo stiamo lavorando da tempo.”

Riqualificare in quali direzioni? Che cosa vi ha suggerito lo studio sulla reputazione dei lidi?

“Abbiamo individuato una strategia di riorganizzare dei lidi in tre aree. Un’area a nord dove puntiamo su emergenze come parco, gastronomia e natura. Un’area al centro dove puntiamo su parco, sport, wellness e intrattenimento. Un’area al sud dove i punti di forza sono parco, natura e cultura. Questo per quanto riguarda le vocazioni. Naturalmente poi ci sono gli investimenti per l’organizzazione urbana, per l’arredo, per i servizi con lo scopo di rendere più attrattivi e accoglienti i nostri lidi.”

Si riferisce all’avvio della riqualificazione degli stradelli?

“Quello è uno dei tanti investimenti, il più ambizioso. Abbiamo riaperto la Pineta Ramazzotti e abbiamo ampliato l’offerta naturalistica sia nell’area sud che nell’area nord del Parco del Delta. Abbiamo le iniziative per la protezione delle dune e degli abitati dall’ingressione marina, pochi giorni fa abbiamo inaugurato le opere realizzate a Lido di Classe. C’è la sistemazione progressiva delle strade e degli impianti di illuminazione, il miglioramento delle rotonde, lo sfalcio del verde, stiamo facendo molte cose.”

E dal punto di vista della promozione e degli eventi?

“Nel bando per l’accoglienza turistica vinto da Ravenna Incoming abbiamo messo 150.000 euro in più per la promo-commercializzazione. Stiamo lavorando a una maggiore caratterizzazione e diffusione degli eventi. Continuiamo a sostenere con convinzione Spiagge Soul, Beaches Brew, Valore Tricolore, abbiamo dato più risorse per la Notte Rosa, per il Festival Naturae, abbiamo aumentato gli investimenti per gli eventi sportivi.”

Allora cosa ci manca?

“C’è ancora parecchio da fare. Posso aggiungere anche che la capacità attrattiva e l’offerta non la fanno solo l’Amministrazione comunale e l’Assessore, la fanno soprattutto gli operatori. Con i quali ci confrontiamo continuamente e ai quali cerchiamo di dare risposte. Il resto debbono farlo loro. E molti la loro parte la stanno già facendo tutta. Certo, la competizione è dura.”

Nella strategia di valorizzazione delle tre macro aree dei lidi c’è un elemento unificante: la natura. È questa la risorsa del futuro?

“Natura, sport, wellness e gastronomia accanto al mare: è quello a cui puntiamo. Lavoriamo per potenziare l’offerta in tutti questi settori, in particolare per incrociare la domanda di turismo naturalistico in costante crescita. Fra l’altro, con Cervia e Comacchio abbiamo stretto un accordo di valorizzazione naturalistica del territorio, con progetti, eductour, promozione comune.”

I numeri torneranno a crescere?

“Dobbiamo essere realistici. Più che sulla crescita dei numeri degli arrivi e delle presenze dobbiamo puntare su un turismo che porti più soldi. Non pensiamo sia realistico puntare a un turismo di massa costruito con i tour operators sui nostri lidi, ma sulla capacità di attrarre con un’offerta di qualità un turismo individuale esigente, desideroso di esperienze ed eccellenze, in grado di fermarsi e di spendere di più.”