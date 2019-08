Alvaro Ancisi propone un pellegrinaggio senza ossa fra Ravenna e Firenze, col Treno di Dante

Tramontata l’idea di restituire temporaneamente le ossa di Dante a Firenze – idea lanciata da Cristina Muti, proposta contro cui Lista per Ravenna ha lanciato una raccolta firme giunta a 672 sottoscrizioni, informa Ancisi – ora resta da fare tutto il resto. E anche Lista per Ravenna lancia nuove proposte per pacificare e rimettere in connessione Ravenna e Firenze. Oltre che per recuperare almeno in parte il “sogno di Cristina” come lo chiama Ancisi.

Lista per Ravenna in una nota si dice “convinta che possa essere ripreso e valorizzato quanto di suggestivo resta fattibile del “sogno” culturale di Cristina Mazzavillani Muti” e avanza al riguardo prima di tutto la proposta di valorizzare il Treno di Dante per portare nel 2020 la musica di Ravenna Festival e di Riccardo Muti a Firenze attraverso l’Appennino, nel nome di Dante.

“La storica linea ferroviaria Faenza/Firenze, riaperta da ultimo nel 1999, ancora però precariamente, richiede di essere potenziata, perseguendo anche finalità turistiche, come si propone il Comitato degli “Amici della Faentina – Il treno di Dante”, sorto nel 2012. Ravenna e Firenze potrebbero assumersene l’onere primario, ponendosi a fianco del Comitato, composto dagli enti e associazioni del territorio attraversato” propone Ancisi.

Per Ancisi “il pellegrinaggio tra Ravenna e Firenze, non più con le ossa di Dante, ma con la forza della musica, potrebbe essere ricambiato dai fiorentini, nel percorso inverso, il 14 settembre 2021, giorno del centenario dantesco dalla morte, avendo come destinazione, in segno di contrizione per l’iniqua condanna all’esilio inflitta in vita a Dante e di pacificazione con la sua memoria, il sepolcro dove riposano le sue ossa. Ravenna li abbraccerebbe nell’attiguo prestigioso teatro Dante Alighieri, con una seduta straordinaria dei due Consigli comunali convocati congiuntamente. Nell’accordo potrebbe figurare l’impegno di Ravenna di restituire parimenti il pellegrinaggio, recandosi a Firenze in occasione dell’VIII centenario dalla nascita del Poeta, tra il 21 maggio e il 21 giugno del 2065.”

Su questo argomento Ancisi (LpRa) ha presentato un question time.