Ravenna, La Pigna presenta progetto di messa in sicurezza di Via Baiona presso lo stabilimento Marcegaglia

La Pigna ha presentato oggi 7 agosto il Progetto per la messa in sicurezza di Via Baiona a Ravenna in prossimità degli ingressi agli stabilimenti industriali lungo l’asse est. Il progetto prevede 3 interventi integrati fra loro. Uno: la disarticolazione del traffico nel tratto di fronte allo stabilimento Marcegaglia, il punto critico della viabilità. Due: una regolamentazione diversa dei flussi di traffico. Tre: l’inserimento di ulteriori vie di congiunzione tra i due rami della Baiona.

Con particolare riferimento alla parte prospiciente all’ingresso della Marcegaglia, la progettazione prevede lo “sdoppiamento di un tratto di circa 200 m della Baiona sud (di fronte agli stabilimenti) in due doppie corsie; un ramo, che è quello attualmente esistente, terminerà all’altezza dell’uscita del parcheggio dipendenti Marcegaglia e servirà ad assorbire il traffico in ingresso allo stabilimento; l’altro ramo, nuovo, passerà a fianco, a nord e devierà tutto il restante traffico verso tutti gli altri stabilimenti”.

Nella proposta della Pigna si prevede l’istituzione del “senso unico di marcia in questo ramo della Baiona in direzione Porto Corsini, mentre per il ramo a Nord, in fregio alla Pialassa, resterà a doppio senso per consentire a turisti e residenti di non doversi mescolare con il traffico commerciale. In due punti intermedi, ove consentito dalla condizioni al contorno, saranno istituiti due punti di collegamento tra Baiona sud e Baiona Nord in modo da evitare ai mezzi diretti in direzione di Ravenna di dover arrivare fino alla rotonda della Centrale Enel per tornare indietro ed evitare il pericolo di ingorghi in quel punto.”

Per La Pigna il progetto si basa essenzialmente su due principi: sicurezza e sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda il traffico di servizio della Marcegaglia, infatti “dobbiamo fare i conti, attualmente, con 350-400 autotreni che dalla via Baiona si staccano per entrare in stabilimento dove la portineria è situata molto a ridosso dell’asse stradale impedendo quindi un benché minimo di parcheggio in attesa delle procedure di controllo.”

“L’arrivo degli autotreni e la mancanza di un polmone di sosta esterno crea ingorghi sulla stessa via Baiona. Per questa ragione ci sembra adeguata l’idea di staccare dalle rotatorie una strada ad uso privato dei mezzi da e verso lo stabilimento Marcegaglia” sostiene La Pigna.

“Occorre tenere sempre presente che il flusso di 400 autotreni al giorno sono in effetti concentrati in ingresso nell’arco di poche ore della mattinata e quindi costituiscono un flusso di circa 100 mezzi all’ora, 1,6 mezzi al minuto. Occorre inoltre considerare che tali mezzi tendono ad accumularsi al mattino in attesa che vengano aperti i varchi dello stabilimento; nel momento in cui tali accumuli non trovano spazi di sosta o di deflusso, molto rapidamente vanno ad intasare la strada.”

“La situazione si ribalta in uscita con la stessa densità di flusso, ma se in ingresso la situazione può essere compensata da un’area di parcheggio ampia posta immediatamente prima dei cancelli di controllo in uscita i problemi aumentano: l’immissione dei camion in destra direttamente sulla Baiona, unitamente al fatto di essere già incolonnati su un lungo tratto rettilineo farebbe sì che i mezzi sarebbero portati a introdursi in corsia senza troppo curarsi di coloro che sopraggiungono da Ravenna.”

DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE A CURA DELL’ING. ANDREA BARBIERI

Il progetto del nuovo svincolo del traffico dalla via Baiona all’ingresso dello stabilimento Marcegaglia consiste essenzialmente in un complesso di interventi che, da un lato prevendono la modifica dell’attuale assetto dei rami di ingresso/uscita nella rotatoria a sud dello stabilimento e dall’altra nella modifica dell’attuale ingresso allo stabilimento stesso. Nell’ordine sono previsti i seguenti sostanziali interventi: a) modifica (peraltro con un incremento della sicurezza generale della configurazione) dei rami in ingresso e uscita della Baiona vecchia sulla rotatoria ridirezionando tali rami più verso il centro rotatoria, in modo da lasciare un sufficiente spazio per l’inserimento di un nuovo ramo di ingresso in rotatoria, materializzante la nuova l’uscita dallo stabilimento.

a) Modifica del percorso della nuova Baiona ‘bassa’ immediatamente a valle della rotatoria, in modo da permettere la realizzazione di uno svio in tangenza che, conservando l’esistente tracciato della Baiona arrivi fino all’attuale ingresso. N.B. : in tale tratto è fondamentale istituire un senso unico di marcia in direzione Porto Corsini mentre nel ramo della Baiona “alta” dovrà essere mantenuto il doppio senso di marcia per tenere separato il traffico turistico e dei residenti di Porto Corsini da parte del traffico industriale.

b) Da tale svio si distaccano due rami stradali, uno, minore per consentire l’ingresso esclusivo della auto verso il parcheggio dipendenti e l’altro per l’ingresso dei camion.

c ) La realizzazione dei rami in ingresso nell’area della stabilimento Marcegaglia sarà poi onere della Ditta stessa.

d ) L’attuale passaggio a livello ferroviario verrà ampliato spostando di circa 33 m più a nord la Messa in sicurezza Via Baiona Pagina 5 di 2 attuale fine della recinzione ferroviaria. Saranno eventualmente resi disponibili spazi sufficienti per l’installazione di sbarre comandate per interrompere il traffico in entrata nel caso di passaggio di convogli. e) Sarà mantenuta la possibilità di accesso diretto alla centrale ENEL con attraversamento a livello della ferrovia così come è attualmente realizzata ma con l’inserimento di sbarre manuali con dispositivo di chiusura amovibile in allineamento alla recinzione della pertinenza ferroviaria. Per l’uscita dei mezzi dalla Marcegaglia sarà eventualmente realizzato un nuovo tracciato verso la rotatoria e che sarà in fregio alla ferrovia per un tratto, poi devierà leggermente, accostandosi e attraversando l’attuale confine dello stabilimento per poi effettuare l’inserimento nella rotatoria della Baiona

f ) A lato del ramo di uscita della strada saranno realizzati, nell’area acquisita dal Comune, una serie di parcheggi (con accesso libero) di ampliamento dell’attuale capacità dello stabilimento per uso dei fornitori esterni e terzisti.

g ) Nell’ambito dei lavori saranno realizzate tutte le opere accessorie relative al drenaggio delle acque, messa in sicurezza e protezione dei vari sottoservizi esistenti, predisposizione dell’illuminazione pubblica, marciapiedi, attraversamenti, fermate bus e segnaletica orizzontale e verticale. Con il futuro assetto della viabilità l’attuale ramo della Baiona verrà isolato dalla viabilità pubblica e rimarrà di esclusiva competenza dello stabilimento Marcegaglia; in questo modo si avrà il vantaggio di poter separare, evitando che possano incrociarsi e interferire tra loro, i flussi dei mezzi pesanti in transito verso lo stabilimento Marcegaglia e tutti gli altri stabilimenti posti più a nord. Sia in una fase transitoria della costruzione che poi a regime, verrà disabilitato il flusso in uno dei due sensi di marcia per la Baiona; questo per ottenere alcuni vantaggi: – Consentire il flusso libero verso lo stabilimento Marcegaglia togliendone, al contempo, il notevole peso dalla via Baiona.

SOTTOSERVIZI ESISTENTI – Nella costruzione dell’opera si procederà preliminarmente alla messa in sicurezza delle varie linee sotterranee secondo le prescrizioni date dalle rispettive aziende proprietarie e riportate nei relativi elaborati grafici; inoltre, poiché la mappatura assolutamente precisa di tutte le linee effettivamente presenti al di sotto del piano campagna rappresenta un impegno praticamente irrisolvibile, nelle zone più critiche si procederà ed effettuare dei saggi a mano in presenza dei tecnici incaricati dalle varie aziende titolari delle rispettive linee.

FORMAZIONE DEL PIANO VIARIO – Nella formazione del piano viario si procederà alla costituzione di un opportuno sottofondo di Messa in sicurezza Via Baiona Pagina 6 di 2 fondazione.

ILLUMINAZIONE – Sempre a favore della sicurezza soprattutto dei pedoni in attraversamento è prevista l’installazione di un impianto di illuminazione stradale lungo il ciglio esterno della strada come anche sulle piste pedonali (dove è prevista una apposita illuminazione “intelligente”).

Al centro delle due curve di ritorno del circuito saranno installate due torri-faro da 20m di altezza. Importante: in corrispondenza della deviazione di ingresso dalla Baiona verso lo stabilimento sarà installato un portale avente quota inferiore 5,50 m recante l’indicazione dell’ingresso allo stabilimento Marcegaglia. Tale tabellone potrà anche essere dotato in sommità di display luminoso a una o due righe di grandi dimensioni che potranno dare indicazioni tempestive di avviso o pericolo ai mezzi in ingresso, nonché evidenziare ulteriormente l’accesso ad area privata ai mezzi in transito sulla rotatoria.

DRENAGGIO ACQUE METEORICHE – Il collettamento e derivazione delle acque meteoriche sarà garantito da una serie di cunette laterali, da tubazioni interrate e risagomature degli esistenti fossi di scolo. In generale, tutta la progettazione del nuovo assetto viario si è basato sugli standard ANAS e/o sulle specifiche del Servizio Tecnico del Comune. Tutto quanto qui illustrato è esposto graficamente a livello esecutivo negli elaborati tecnici in riferimento.Tavola di Progetto