Brisighella rescinde convenzione di segreteria con comuni di Casola Valsenio e Castel Bolognese

Il nuovo Sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli – eletto con il sostegno di tutto il centrodestra – ha deciso di rescindere la convenzione di segreteria con i Comuni di Casola Valsenio e Castel Bolognese con i quali condivideva la figura del Segretario Comunale. La notizia è riportata oggi dalla cronaca faentina de Il Resto del Carlino.

La scelta di Pederzoli non sarebbe però quella di avere un Segretario solo per Brisighella ma di condividerlo sempre con altri due comuni, non più dell’Unione della Romagna Faentina, bensì del Forlivese e del Cesenate. Si tratta dei comuni di Predappio e Borghi, riporta il giornale, gestiti da due amministrazioni di centrodestra. Dunque più che la comunanza e la vicinanza degli interessi dei territori in questo caso farebbe premio l’appartenenza politica e la vicinanza ideologica.