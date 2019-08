Rocchi e Conte (Cervia Ti Amo): bene la politica dell’accoglienza sicura

“Siamo alla vigilia del periodo più ricco di eventi dell’estate. Il nostro territorio si prepara ad accogliere tanti turisti e a vivere l’ultimo scorcio di stagione, che è come sempre molto importante per i nostri operatori. Cervia è una città sicura, accogliente e si farà come sempre trovare pronta a garantire serenità a chi vorrà passare le proprie vacanze ferragostane sul nostro territorio. Proprio su questo tema, “Cervia Ti Amo” non può che accogliere con piacere l’attenzione del sindaco alla sicurezza della città, con l’intensificazione delle forze dell’ordine sulle nostre strade e un regolamento puntuale che garantisca lo svolgimento sereno delle feste e dei momenti di aggregazione.” Così in una nota Giovanni Rocchi e Alain Conte di Cervia Ti Amo.

“Riteniamo che sul tema dei regolamenti e dell’offerta turistica si dovrà poi ripartire a settembre con una programmazione che coinvolga tutti i protagonisti in campo: associazioni di categoria, amministratori, consumatori, lavoratori, al fine di allargare l’offerta culturale e ricreativa per rendere il nostro territorio ancora più sicuro, appetibile, accogliente e al passo con i tempi per i giovani e le famiglie. – concludono Giovanni Rocchi e Alain Conte – Proporremo a questo tavolo di confronto di tenere al centro il rispetto dell’ambiente con un’azione concreta come il plastic free e no smoke proposti nel nostro programma di governo in linea con il sindaco.”