Festa nazionale dell’Unità di Ravenna. Barattoni (Pd): “luogo di dialogo fra coloro che si oppongono al disegno delle destre”

Che cosa cambierà per la Festa nazionale dell’Unità di Ravenna in cantiere dal 23 agosto al 9 settembre con la crisi del Governo Conte e l’incombente campagna elettorale per le elezioni, forse già a ottobre? “Qualcosa cambierà – ci dice il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni – dopo l’apertura della crisi politica, anche se non sono così certo che lo sbocco della crisi sia il voto ad ottobre. Certo in piena crisi politica, se la festa si trovasse nel fuoco di una campagna elettorale già iniziata, il nostro messaggio dovrebbe essere aggiornato. Anche se lo slogan della festa “Riaccendiamo l’Italia” resta più che mai valido, dopo questo periodo buio.”

“La festa diventerà ora un terreno di confronto nazionale fra tutte quelle forze che vogliono riaccendere l’Italia, offrire un’alternativa e una speranza al nostro paese dopo il pessimo governo giallo-verde che è naufragato – continua Barattoni – e un luogo di dialogo fra tutti coloro che vogliono opporsi al disegno delle destre.”

Infine sull’indiscrezione che in caso di voto anticipato i parlamentari locali del Pd sarebbero tutti riconfermati in lista, Barattoni ha risposto che si tratta di un’ipotesi assolutamente prematura.