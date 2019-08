Crisi di governo. De Pascale: Basta narcisismi e giravolte per interessi personali anteposti a quelli del Paese

Al quarto giorno di crisi di governo, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale si esprime senza mezzi termini sulla questione: “Basta narcisismi e basta giravolte per interessi personali anteposti a quelli del Paese. – scrive il Sindaco sulla sua pagina Facebook – Quando cade un Governo, e in questo caso penso cada il peggior Governo della storia repubblicana, la nostra Costituzione prevede che la parola passi al Presidente della Repubblica che valuterà se esistono altre maggioranze possibili o scioglierà le Camere. La discussione la conduce Mattarella e questa è indiscutibilmente una buona notizia per tutti gli italiani e le italiane”.