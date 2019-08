Liverani (Lega): incendio Lotras, interrogazione in Regione per controllare i lavori di Arpae

“Ciò che tutti i faentini vogliono sapere è se ciò che stanno respirando a seguito dell’incendio è nocivo, per questo voglio verificare in Regione che tutto sia stato fatto nel migliore dei modi” con queste parole il Consigliere regionale della Lega Andrea Liverani annuncia un’interrogazione in Regione in merito all’incendio divampato la scorsa settimana allo stabilimento della logistica Lotras.

“La situazione è gestita da Arpae, ente regionale, che dovrà sondare e controllare l’aria, le acque e i terreni, per verificare che non ci sia presenza di sostanze tossiche. Nella mia interrogazione regionale, chiedo quali procedure sono state eseguite, gli esiti nel dettaglio e se ci sono rischi per le persone, anche nel lungo periodo. Oltre che al problema di ciò che stiamo reputando a seguito dell’incendio, ciò che mi preoccupa è che temo anche fossi e falde possano essere inquinati, mettendo a rischio tante colture fruttifere della zona, che di conseguenza possono diventare nocivi anche per i faentini. Per questo chiedo ulteriori lumi a Regione e Arpae” conclude Liverani.