Barattoni (Pd) su rimozione manifesto Anpi: “Sulla libertà di opinione non si indietreggia”

Il segretario provinciale PD di Ravenna, Alessandro Barattoni risponde alle dichiarazioni di Jacopo Morrone, sottosegretario alla Giustizia in merito all’affissione di un manifesto da parte dell’Anpi di Massa Lombarda, che a detta del sottosegretario apparirebbe come “atto di puro odio e di discriminazione politica che la dice lunga sul livello di intolleranza raggiunto dai vertici di Anpi”.

Nel documento viene stilata una comparazione tra il “Chiediamo i pieni poteri” proclamato da Benito Mussolini nel 1922 e il “Chiedo i pieni poteri” pronunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini nelle ultime ore.

“Ieri mattina – afferma Barattoni – Jacopo Morrone, non si sa se in veste di sottosegretario alla Giustizia o di portamicrofono di Salvini in Romagna, pubblica un post contro un manifesto dell’ANPI di Massa Lombarda. Lo stesso pomeriggio i carabinieri della locale stazione sequestrano il manifesto. Sono certo che i due fatti non siano in nessuna maniera correlati ed esprimo tutta la mia solidarietà all’Anpi di Massa Lombarda e al sindaco Daniele Bassi per quanto accaduto, assicurandogli che la comunità democratica è al loro fianco. Sulla libertà di opinione non si indietreggia di un centrimetro, nemmeno per un manifesto.”

“Il 17 ottobre, come tutti gli anni, si terrà la commemorazione dell’eccidio Baffè Folletti a Massa Lombarda. Invito l’esponente leghista a prendervi parte. Sono certo che davanti a quella casa anche lui possa capire la gravità di certe affermazioni” conclude il segretario provinciale del Pd.