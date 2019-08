Festa nazionale dell’Unità di Ravenna crocevia della politica italiana per 18 giorni: tutti gli appuntamenti

“Riaccendiamo l’Italia: verde, giusta e competitiva” questo il titolo scelto per l’edizione 2019 della Festa Nazionale del PD che si svolgerà dal 23 agosto al 9 settembre a Ravenna nell’area del Pala De André.

Tante le occasioni di incontro e confronto che caratterizzeranno anche quest’anno la festa nazionale dei democratici, sono state illustrate quest’oggi 20 agosto da Stefano Vaccari, responsabile nazionale dell’organizzazione del PD; Alessandro Barattoni, segretario provinciale del PD di Ravenna; Ouidad Bakkali, vicesegretaria del PD regionale.

“La Festa sarà una piazza democratica dove disegnare il futuro del Paese” – e’ stato sottolineato durante la conferenza stampa da Barattoni e Bakkali -. La nostra regione si avvicina ad una nuova importante tornata elettorale e la Festa sarà una piazza produttiva di idee e contenuti per il futuro della nostro territorio. Si parlerà di Formazione; Cambiamenti climatici; questioni di genere; Lavoro, ecc.. Sarà occasione di ascolto, confronto, dialogo e partecipazione”

“La Festa avrà una centralità in virtù del delicato momento politico che il nostro Governo sta attraversando e che vedrà nel PD uno degli attori principali nel dialogo tra le diverse forze politiche – ha evidenziato Stefano Vaccari. – Sarà una Festa aperta alle idee, un grande puntamento nazionale pensato per preparare un piano per Riaccendere l’Italia e renderla “più bella, più giusta e più competitiva”.

Dal 23 agosto al 9 settembre si svolge al Pala De André di Ravenna la Festa nazionale dell’Unità che sarà per 18 giorni il crocevia di una fetta importante della politica nazionale, in una fase che diventa di giorno in giorno sempre più incandescente oltre che confusa. Quindi gli appuntamenti politici della festa possono diventare piuttosto interessanti. Vediamo perciò il programma giorno per giorno.

VENERDI 23 AGOSTO

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – INAUGURAZIONE DELLA FESTA con Alessandro Barattoni, Paolo Calvano, Paola De Micheli, Michele De Pascale.

SABATO 24 AGOSTO

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – CONVERSAZIONE SU BENIGNO ZACCAGNINI A 30 ANNI DALLA SCOMPARSA con Antonio Bassolino, Pierluigi Castagnetti, Francesco Russo.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – “SIETE RIMASTI SENZA SCUSE, E NOI SIAMO RIMASTI SENZA PIU’ TEMPO” – LA SFIDA CLIMATICA NEL TEMPO DI GRETA THUNBERG con Chiara Braga, Paola Gazzolo, Enrico Giovannini, Edoardo Zanchini

DOMENICA 25 AGOSTO

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA PER UNIRE E PER CAMBIARE IL PAESE con Stefano Bonaccini, Vincenzo De Luca, Andrea Giorgis, Enrico Rossi.

LUNEDI 26 AGOSTO

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – L’ENERGIA DEL FUTURO È RINNOVABILE con Catia Bastioli, Gianluca Benamati, Pietro Bussolati, Pier Carlo Padoan, Federico Testa.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – SICUREZZA È LIBERTÀ intervista a Marco Minniti.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – SULLA MIA PELLE. 10 ANNI DOPO GIUSTIZIA PER STEFANO CUCCHI incontro con Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Riccardo De Vito.

MARTEDI 27 AGOSTO

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – LE PMI E LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE con Palma Costi, Dario Domenichini, Alessandro Enginoli, Sara Moretto, Luigi Quaranta, Alessandro Russo.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – I NODI DELLA POLITICA ECONOMICA ITALIANA con Carlo Cottarelli, Antonio Misiani, Serena Sileoni.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – IL PD E L’ITALIA Paolo Gentiloni intervistato da Massimo Giannini.

MERCOLEDI 28 AGOSTO

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – QUALE FUTURO PER IL SUD con Luca Bianchi, Antonio Decaro, Amedeo Lepore, Irene Tinagli, Salvatore Tomaselli.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – ALL’ITALIA SERVE UN’ALTERNATIVA intervista a Dario Franceschini.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – PER L’ITALIA DEL LAVORO intervista con Maurizio Landini e Andrea Orlando.

GIOVEDI 29 AGOSTO

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL SERVIZIO DEI CITTADINI con Emilio Del Bono, Carlo Mochi Sismondi, Alessio Pascucci, Emma Petitti, Riccardo Rossi, Serena Sorrentino.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – IN RICORDO DI MASSIMO BORDIN: INFORMAZIONE E LIBERTÀ con Roberto Giachetti, Oscar Giannino, Francesco Verducci.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – L’EUROPA E NOI Romano Prodi intervistato da Lucia Annunziata.

VENERDI 30 AGOSTO

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – LA MEDICINA DI GENERE: FINALMENTE LA LEGGE con Paola Boldrini, Roberta Mori, Fulvia Signani.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – QUANTA STRADA NEI MIEI SANDALI. RIDERS E NON SOLO: SALARI, DIRITTI E TUTELE con Claudio De Berardino, Virginio Merola, Debora Serracchiani, rappresentanti dei lavoratori della GIG economy.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – IL PD PER L’ALTERNATIVA Carlo Calenda intervistato da Marco Damilano.

SABATO 31 AGOSTO

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – PERSONE CHE SI PRENDONO CURA DI PERSONE. IL TERZO SETTORE TRA PROMOZIONE UMANA E SVILUPPO DI COMUNITÀ con Federico Amico, Paolo Barbieri, Diego Dutto, Stefano Granata, Maria Guidotti, Bartolomeo Perna, Roberto Rossini, Rita Visini.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – LIBERTÀ DI INFORMAZIONE, LIBERTÀ DEI GIORNALISTI con Federica Angeli, Paolo Berizzi, Paolo Borrometi, Giuseppe Giulietti, Walter Verini.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – LE NUOVE SFIDE DEL PARLAMENTO EUROPEO (EVENTO PSE) David Sassoli intervistato da Marco Damilano.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 10.30 PRINCIPI E VALORI DELLA COSTITUZIONE: DEMOCRAZIA, DIRITTI, LIBERTÀ, ANTIFASCISMO (hanno aderito: ANPI, ANPPIA, ANPC, Fondazione Di Vittorio, FIAP, Circolo G.Bosio, ANED, ARCI, ACLI, CGIL-CISL-UIL, Istituto Nazionale F. Parri) con Nino Baseotto, Daniele Bassi, Alberto Bellelli, Mirko Carrattieri, Francesca Chiavacci, Spartaco Geppetti, Giorgio Graziani, Riccardo Graziani, Marco Miccoli, Gianfranco Pagliarulo, Dario Venegoni, Giulio Zignani. Conclude: Franco Marini.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – DAL DECRETO SUL FEMMINICIDIO AL CODICE ROSSO: COME FERMARE LA VIOLENZA SULLE DONNE con Lucia Annibali, Maria Monteleone, Lella Palladino, Maria Pia Pizzolante, Valeria Valente.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – SICUREZZA URBANA INTEGRATA. LA FRONTIERA DEI COMUNI con Valeria Mancinelli, Alessandro Nobili, Roberta Pinotti, Federico Pizzarotti.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – LE CITTÀ E I TERRITORI PER LA CRESCITA E LE COESIONE DELLE COMUNITÀ con Stefano Bonaccini, Luigi De Magistris, Roberto Morassut, Beppe Sala.

LUNEDI 2 SETTEMBRE

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – SALUTE È UN DIRITTO FONDAMENTALE: SANITÀ PUBBLICA, BENE COMUNE. Incontro con l’Associazione Salute Diritto Fondamentale. Con Rosi Bindi, Giovanni Bissoni, Luca Ceriscioli, Marco Geddes, Margherita Miotto.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – LE CITTÀ E LA SFIDA DELL’IMMIGRAZIONE con Giorgio Gori, Raffaela Milano, Nadan Petrovic, Matteo Ricci, Marina Sereni.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – L’ALTERNATIVA POSSIBILE IN ITALIA E IN EUROPA (EVENTO PSE) con Brando Benifei, Pierluigi Bersani, Graziano Delrio, Iraxte Garcia.

MARTEDI 3 SETTEMBRE

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 17.00 – DOPO “AEMILIA”: LA SFIDA CONTRO LE MAFIE AL NORD. Incontro con Rosi Bindi, Michele De Pascale, Nicola Gratteri.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – UN’ESISTENZA LIBERA E DIGNITOSA. Non solo salario minimo, ma retribuzione “giusta”. Con Carmelo Barbagallo, Cesare Damiano, Maria Cecilia Guerra, Ettore Rosato.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – STORIA SEGRETA DELLA ‘NDRANGHETA. Una lunga e oscura vicenda di sangue e potere. Con Emanuele Fiano, Nicola Gratteri, Enza Rando.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – LA CORRUZIONE ALIMENTA LE MAFIE. QUALE POLITICA PER LA LEGALITÀ con Raffaele Cantone, Anna Finocchiaro, Franco Mirabelli, Franco Roberti.

MERCOLEDI 4 SETTEMBRE

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – DIALOGO SUL MEZZOGIORNO D’ITALIA. Con Maurizio De Giovanni, Nicola Oddati.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – COSTRUIREMO GIUSTIZIA E DIGNITÀ IN QUESTO MONDO, SOLO QUANDO…. Don Luigi Ciotti intervistato da Toni Mira.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – L’ITALIA È FERMA, LE IMPRESE FUGGONO. UN PIANO PER SALVARLA. Con Vincenzo Boccia, Paola De Micheli, Mauro Lusetti, Donatella Prampolini, Sergio Silvestrini.

GIOVEDI 5 SETTEMBRE

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 – SVILUPPO, EQUITÀ E LAVORO: L’ITALIA CHE MANCA? Con Valeria Fedeli, Anna Maria Furlan, Elisabetta Gualmini, Linda Laura Sabbadini, Giuseppe Provenzano.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – L’EUROPA DEL FUTURO (EVENTO PSE) con Piero Fassino, Lia Quartapelle, Frans Timmermann.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – L’ALTERNATIVA PER L’ITALIA con Laura Boldrini, Andrea Martella, Barbara Pollastrini, Elly Schlein, Massimiliano Smeriglio.

VENERDI 6 SETTEMBRE

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18,30 – IL PD PER UNA NUOVA STAGIONE DEI DIRITTI con Monica Cirinnà, Costantino della Gherardesca, Cecilia D’Elia, Patrizio Gonnella, Sergio Lo Giudice, Angelo Schillaci.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20,00 – BREXIT: QUALE FUTURO PER LA UE? (EVENTO PSE) con Roberto Gualtieri, Guy Verhofstadt.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – I VALORI DELLA SINISTRA CONTRO L’ODIO con Walter Veltroni.

SABATO 7 SETTEMBRE

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 10.30 – 17.00 – GLI AMMINISTRATORI PER UN NUOVO PD E UNA NUOVA ITALIA Assemblea nazionale dei sindaci e amministratori del PD e del centrosinistra.

BAR SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 12.00 – UNA BIRRA CON NICOLA. Aperitivo con Nicola Zingaretti e i giovani under 30.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 18.30 ENRICO BERLINGUER 35 ANNI DOPO Gianni Cuperlo intervistato da Luca Telese.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 – UMANITÀ IN RIVOLTA. La nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità. Aboubakar Soumahoro intervistato da Daniela Preziosi.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – HATE SPEECH: CHI ODIA AVVELENA ANCHE TE! DIGLI DI SMETTERE. Con Maria Elena Boschi, Daniele Cinà, Jacopo Iacoboni, Anna Rossomando, Salvatore Tesoriero.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 11.00 – UNA NUOVO PD PER L’ALTERNATIVA. Assemblea nazionale dei Segretari di circolo del PD. Con Stefano Vaccari, Nicola Zingaretti.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 17.30 L’ITALIA È PIÙ BELLA – MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA DELLA FESTA NAZIONALE con Ouidad Bakkali, Alessandro Barattoni, Stefano Bonaccini, Paolo Calvano, Michele De Pascale, Nicola Zingaretti.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – PRIMA LE PERSONE. PER UN’ITALIA GIUSTA E SOLIDALE con Pietro Bartolo, Marco Furfaro, Rossella Muroni, Giuliano Pisapia.

LUNEDI 9 SETTEMBRE

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 20.00 SCUOLA E DEMOCRAZIA: UNICO PRESIDIO? con Rosellina Dell’Aria, Giancarlo Cerini, Antonello Giannelli, Milena Santerini, Alba Sasso, Camilla Sgambato, Francesco Sinopoli.

SALA BENIGNO ZACCAGNINI – Ore 21.30 – L’ECONOMIA DIGITALE CAMBIA TUTTO ? DIALOGHI SUL FUTURO con Francesco Boccia, Philip Larrey, Matteo Lepore, Andrea Pezzi.