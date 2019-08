La Lega di Faenza esprime solidarietà a Salvini: “Pieno supporto al nostro segretario e alle sue scelte”

In seguito a quanto accaduto al Senato, dove il Presidente del Consiglio Conte ha deciso di dimettersi a seguito della crisi di governo nata nei giorni scorsi, la sezione della Lega di Faenza, attraverso il consigliere regionale Andrea Liverani, ha espresso pubblicamente solidarietà e supporto a Matteo Salvini: “Sentiamo il dovere morale di esprimere tutto il nostro supporto al nostro Segretario Matteo Salvini, un uomo che ha lottato per portare avanti i punti programmatici della Lega e mantenere quanto promesso”

“E’ ovvio che unire due gruppi molti distanti fra loro è difficile, e la convivenza è ancora più ardua” ha dichiarato Liverani, aggiungendo: “Questo governo ha portato a casa molti risultati, ma allo stesso tempo non si può sempre resistere di fronte a un Movimento che non sa fare altro se non dire NO” attacca il segretario faentino della Lega “E per questo crediamo che Salvini abbia fatto bene a decidere di staccare la spina.”

“E ora bisogna subito tornare al voto” dichiara Liverani, scendendo maggiormente nei particolari: “dare voce ai cittadini per trovare un nuovo governo, senza passare da accordi tecnici o inciuci forse già programmati. Solo chi ha paura del confronto popolare, non vuole le elezioni. Noi, la Lega e tutti i nostri militanti, siamo pronti ad una nuova campagna elettorale, e a supportare Matteo Salvini.”

Spiega il consigliere regionale: “Noi non dimentichiamo quanto ha fatto Salvini per la Lega, l’ha resuscitata portandola ai massimi storici. Noi ascoltiamo i sondaggi, ma partiamo dal dato elettorale delle ultime europee dove la Lega a livello nazionale ha ottenuto il 34%. Dati incredibili, se pensiamo a dove eravamo solo 5 anni fa.”

Conclude la nota leghista: “La Sezione di Faenza della Lega, ribadisce il supporto a Salvini e gli esprime tutta la solidarietà possibile di fronte ai tanti e pretestuosi attacchi ricevuti negli ultimi giorni, soprattutto davanti alle offese di quelli che fino a poche ore fa erano nostri alleati di Governo. La Lega è pronta ad affrontare una nuova tornata elettorale, che sancirà definitivamente il successo di Salvini, della Lega e di tutti quei cittadini che fieramente dicono “Prima gli Italiani”.