Festa nazionale dell’Unità di Ravenna: il programma di lunedì 26 agosto con Minniti, Ilaria Cucchi e Piotta

Alla Festa nazionale dell’Unità di Ravenna, il programma di oggi lunedì 26 agosto prevede alla sala Benigno Zaccagnini alle ore 18.30 l’incontro su L’ENERGIA DEL FUTURO È RINNOVABILE mentre alle ore 20.00 Marco Minniti parlerà sul tema SICUREZZA È LIBERTÀ. Alle ore 21.30 SULLA MIA PELLE. 10 ANNI DOPO GIUSTIZIA PER STEFANO CUCCHI. Incontro con Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Riccardo De Vito. Modera: Cristiano Bucchi.

Alla Libreria alle ore 19.00 presentazione del libro di e con Giacomo Mazzariol GLI SQUALI. Partecipa: Davide Ranalli. Alle ore 20.30 incontro su LO SPORT TRA VALORI E RIFORMA.

Sul Palco Centrale “Cantaindie”, una rassegna di band emergenti con special guest Piotta Argento, Roberta Giallo, Horseloverfat, Balto e altri.

Nella Tenda Socjal Club Ivano Marescotti presenta il suo libro “Fatti Veri”, mentre al Woodstock Pub concerto de The blues spirits.

I viali diventeranno un grande palcoscenico all’aperto per i Burattini in festa: una serata che vedrà protagonista una ricca selezione di compagnie e artisti che si esibiranno a rotazione con spettacoli brevi e sempre differenti. Un evento particolarmente dedicato a ragazzi e famiglie, basato su una comicità popolare e un linguaggio immediato che, nel solco della tradizione della Commedia dell’arte, lo rende di certo interesse per il pubblico di tutte le età.

Tutte le sere si gioca a tombola e si possono vincere ricchi premi alla pesca gigante. Infine non può mancare la gastronomia dal classico ristorante romagnolo alle specialità toscane, della collina e del borgo e un ristorante con specialità di mare. Poi l’osteria delle Terre Libere con i prodotti etici nati dalle terre confiscate alla mafia, il ristorante vegetariano, la friggitoria, il ristorante multietnico.

Il programma completo delle Festa è disponibile sul sito del Partito Democratico e su www.festaravenna.it